Racines de la démence

Les origines de la démence peuvent remonter à l'enfance, la prévention devrait être un objectif à long terme

On estime que plus de 60 millions de personnes vivent avec une démence, ce qui entraîne plus de 1,5 million de décès par an et un coût annuel pour l'économie mondiale des soins de santé d'environ 1,3 milliard de dollars américains.