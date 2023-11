"Les Naufragés du Wager" : un récit quasi journalistique de naufrage, de mutinerie et de meurtre dans la marine anglaise au XVIIIème siècle

“ Reconstitution captivante d’un monde disparu, Les Naufragés du Wager de David Grann est un formidable roman d’aventures et une réflexion saisissante sur le sens des récits. Un grand livre par l’un des maîtres de la littérature du réel.” (Quatrième page de couverture).

Le récit commence par la présentation des personnages importants du roman : David Cheap, qui sera le capitaine du Wager, John Byron, un gentilhomme désargenté, le canonnier John Bulkeley, tous trois ayant laissé un journal pendant les épreuves subies. Le Wager fait partie d’une escadre commandée par le Commodore Anson, chargé de poursuivre et de capturer un galion espagnol plein de richesses. Avec un an de retard, l’escadre prend la mer en août 1740. Puis, après quelques escales et quelques mois de navigation, l’escadre doit passer le cap Horn avec mille difficultés, les bateaux étant mis à mal par les tempêtes. C’est ainsi que le Wager s’échouera sur des récifs et les naufragés trouveront refuge sur une île inhospitalière battue par les vents au large de la Patagonie.