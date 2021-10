Les inégalités sont largement devenues un problème urbain. Et le principal suspect est…

Jan Eeckhout est professeur de recherche à l'Universitat Pompeu Fabra, professeur de recherche BSE et professeur d'économie à l'University College London. Il s'intéresse à l'enseignement et à la recherche en macroéconomie, avec un accent particulier sur le marché du travail. Il étudie le chômage, le risque sur le marché du travail, la diversité des compétences, l'inégalité dans les villes et les implications macroéconomiques du pouvoir de marché.

Atlantico : Vous venez de publier une étude montrant que depuis 1990, les inégalités sociales se sont accrues avec l'avènement de l'informatique. Comment les technologies ont-elles bouleversé le marché du travail, polarisé notre société et accru certaines inégalités ?

Jan Eeckhout : Il y a eu une réduction de ce que nous appelons les professions cognitives routinières dans l'économie ; ce sont des professions telles que les employés de banque, les secrétaires et les dactylos. Une grande partie de ces emplois ont disparu parce que, grâce à l'avènement des technologies numériques, ces emplois peuvent être facilement remplacés et automatisés. Par conséquent, la demande pour ces emplois diminue, ce qui pousse les travailleurs à changer de profession ou à quitter la population active. Cela conduit à une polarisation, car ces emplois routiniers étaient rémunérés dans la moyenne, et ceux qui adoptent de nouvelles professions sont soit mieux payés car ils font un travail plus productif, soit se retrouvent dans des emplois non routiniers moins bien rémunérés. La polarisation est donc un phénomène qui a un double impact. Premièrement, nous voyons les travailleurs se diriger vers différents types d'emplois en raison du changement de type de professions que les entreprises doivent pourvoir. Deuxièmement, à travers le mouvement des travailleurs vers différents emplois, les forces du marché induisent un changement dans les salaires versés aux travailleurs. La polarisation de l'emploi entraîne donc une plus grande inégalité dans les types d'emplois occupés par les personnes, mais surtout, elle accroît l'inégalité des salaires.

À Lire Aussi

La pandémie aura-t-elle vraiment autant accéléré l’automatisation de l’économie qu’on le croit ?

Pourquoi les petites villes investissent-elles moins que les grandes villes à cet égard, alors que le coût de l'informatique reste le même dans tout le pays ?

En combinant des données détaillées sur les dépenses des entreprises en matière de technologies de l'information avec le type d'emplois occupés par les travailleurs, nous constatons effectivement que les entreprises des petites villes dépensent beaucoup moins en investissements dans les nouvelles technologies que les entreprises des grandes villes. Et les différences sont substantielles : les entreprises des plus grandes villes dépensent près de deux fois plus par travailleur en technologies que les entreprises des plus petites villes. Cela peut paraître surprenant car, en fait, le coût de l'investissement dans les technologies est le même dans tout le pays. La raison est liée au coût de la main-d'œuvre. Les salaires sont nettement plus élevés dans les grandes villes - les travailleurs doivent gagner plus pour payer le coût de la vie plus élevé - et, par conséquent, les entreprises des grandes villes trouvent beaucoup plus intéressant d'investir dans l'informatique dans les professions qui peuvent être exercées avec moins de personnel. Les entreprises des grandes villes se séparent de plus de secrétaires et investissent dans de nouvelles pratiques comptables automatisées, par exemple, parce que les salaires pour la même profession sont nettement plus élevés.

Les grandes villes sont-elles engagées dans une course aux investissements informatiques ? Cela entraînera-t-il la disparition des emplois dits "routiniers" dans les grandes villes ?

Partout, les entreprises continuent d'innover et d'investir dans les nouvelles technologies afin de rester compétitives. Cela implique souvent de se séparer de travailleurs et de les remplacer par de nouvelles technologies économes en main-d'œuvre. C'est un schéma qui se répète dans l'histoire. Depuis un siècle environ, nous avons vu des emplois disparaître dans l'agriculture parce que les propriétaires de terres agricoles remplaçaient la main-d'œuvre coûteuse par des machines. De même, il y a plusieurs décennies, les entreprises manufacturières ont réduit le nombre d'ouvriers en investissant dans des machines et, de plus en plus, dans des robots. Plus récemment, les investissements permettant d'économiser la main-d'œuvre ont effectivement entraîné une réduction des emplois routiniers dans les grandes villes. Ces emplois ne disparaîtront évidemment jamais complètement - de la même manière qu'il y aura toujours des emplois agricoles - mais leur importance diminuera complètement. D'abord dans les grandes villes, mais aussi, à terme, dans les petites villes.



Avec l'omniprésence de l'informatique dans notre vie quotidienne, devons-nous nous attendre à voir encore plus d'inégalités dans les années à venir ?

Ce serait merveilleux si nous avions une boule de cristal pour prédire l'avenir. Et c'est une tâche décourageante. Qui aurait pu prévoir en 1900 que la grande majorité des travailleurs seraient assis derrière un écran toute la journée, et que d'autres se promèneraient avec un appareil dans les mains qui leur indique sur une carte où ils se trouvent et leur indique où aller ? De même, il est pratiquement impossible de prédire le type d'emplois que les gens occuperont en 2100. Mais nous sommes sûrs d'une chose : l'innovation et l'évolution technologique se poursuivront, et les entreprises continueront à investir dans des technologies permettant d'économiser de la main-d'œuvre. Dans un avenir proche, l'explosion des données dans le cadre de la prise de décision automatisée est susceptible d'affecter le travail de différentes manières. Et cela conduit nécessairement à un changement dans le type d'emplois que les gens font toute la journée. Tout comme par le passé, cela risque d'entraîner une augmentation des inégalités. Et si, comme avec l'avènement de l'informatique, la technologie des données déplace davantage les emplois dans les villes chères où les salaires sont plus élevés, ces nouveaux développements technologiques entraîneront également à l'avenir encore plus d'inégalités et de différences entre les villes.

Les opinions exprimées dans cet article sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles du "Federal Reserve Systeme", de la Banque fédérale de Cleveland ou du Conseil des gouverneurs.