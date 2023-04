"Les âmes soeurs" d’André Téchiné : avec sa pudeur et sa délicatesse habituelles, le réalisateur continue d’ausculter les mystères et les troubles des sentiments. De toute beauté….

Le film d'André Téchiné "Les âmes soeurs" est à retrouver au cinéma ce mercredi 12 avril.

"Les âmes soeurs"

De André Téchiné

Avec Noémie Merlant, Benjamin Voisin, Audrey Dana, André Marcon…

Notre recommantion : EXCELLENT

THÈME

Lieutenant des Forces françaises engagées au Mali, David (Benjamin Voisin) est grièvement blessé dans l’explosion de sa voiture qui a roulé sur une mine. Rapatrié en France, il souffre d’amnésie et commence une longue convalescence sous le regard dévoué de Jeanne, sa sœur ( Noémie Merlant).

Entre montagne et lacs, dans la maison familiale ariégeoise, Jeanne tente de raviver sa mémoire, mais David ne paraît pas soucieux de renouer avec le garçon qu’il était. Peut-être parce qu’il refuse inconsciemment de se souvenir du sentiment fusionnel qu’il éprouvait pour sa sœur? Et si au fond, ce film était l’histoire d’une émancipation entre un frère et une sœur unis jadis malgré eux par des liens interdits ...

POINTS FORTS

Trente ans après Ma Saison préférée, André Téchiné revient sur l’histoire d’un frère et d’une sœur. Mais il s’agit ici pour lui, de s’aventurer aux limites d’un interdit (l’inceste). Il le fait avec sa pudeur habituelle, mais sans ambiguïté non plus.

Comme depuis ses débuts, le cinéaste s’appuie sur ses acteurs, surtout Noémie Merlant et Benjamin Voisin. « J’ai eu beaucoup de chance de rencontrer ce couple de comédiens, dit-il. Je leur dois toute la consistance du film ». Il ne serait pas étonnant que l’un de ces deux interprètes , ou les deux soient nommés aux prochains Césars.

Le film met en scène un personnage en miettes, celui de Max, grièvement blessé et frappé d’amnésie, mais assez incroyablement, il véhicule une vitalité revigorante.

La photo du film, tout en clairs-obscurs est magnifique.C’est Georges Lechaptois qui en est l’auteur. Téchiné dit de lui qu’il a travaillé la lumière comme une matière vivante.

QUELQUES RÉSERVES

Aucune pour ce film aussi délicat que élégant, si ce n’est, peut-être, un démarrage assez lent.

ENCORE UN MOT...

Ce vingt-quatrième long-métrage d’André Téchiné en tant que réalisateur ne va pas venir déparer son œuvre si riche, si intense et si intéressante. Il se hisse au contraire parmi les meilleurs du cinéaste de Ma Saison préférée, des Roseaux sauvages, de l’Adieu à la nuit… Même si dans ce nouvel opus, ses deux personnages principaux s’aventurent à la lisière d’un interdit brûlant qui s’appelle l’inceste, non seulement ils réussissent à l’évoquer et le frôler sans jamais le montrer, mais en plus, ils parviennent à s’en émanciper. Oui, décidément, André Téchiné est un grand cinéaste qui s’appuie sur ses talents de scénariste.

Il est impossible de ne pas associer à la réussite de cet Âmes sœurs, les comédiens qui le jouent : d’abord Noémie Merlant (en 2023, César de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa Clémence dans L’Innocent de Louis Garrel) et Benjamin Voisin (en 2022,César du meilleur espoir pour son rôle dans Illusions perdues de Xavier Giannoli), et puis aussi l’immense André Marcon, bouleversant dans un rôle d’homme inconsolable qui aime à s’habiller parfois en femme.

UNE PHRASE

« L’inceste arrive tard dans le film, comme une violence qui ébranle l’amnésie. C’est un tremblement de terre. C’est le court-circuit du désir et de la morale. Il s’agit pour ce frère et cette soeur de sortir du mirage incestueux » ( André Téchiné, cinéaste).

L'AUTEUR

André Téchiné (né Le 13 mars 1943 à Valence-d’Agen) est l’un des cinéastes français les plus subtils, les plus sensibles et les plus romanesques de sa génération, l’un des plus discrets aussi, ce qui ne l’empêche pas d’être l’un des réalisateurs les plus prisés de sa génération.

Après quelques années passées comme critique aux Cahiers du cinéma, c’est en 1969 que sa carrière de cinéaste débute, avec Pauline s’en va. Malgré la superbe interprétation de Bulle Ogier, le film passe inaperçu. Cinq ans vont s’écouler avant que le réalisateur puisse tourner le deuxième, Souvenirs d’en France. L’accueil que lui réserve alors la critique lui permet de réaliser deux ans plus tard Barocco avec Isabelle Adjani et Gérard Depardieu. En 1979, il se plonge dans un cinéma plus romanesque avec Les Sœurs Brontë avec, de nouveau, Isabelle Adjani, film qui lui vaut sa première sélection à Cannes.

En 1981, c’est Hôtel des Amériques où il dirige Patrick Dewaere et Catherine Deneuve qui deviendra son actrice fétiche ; en 1985, Rendez-vous avec Juliette Binoche; en 1987, Les Innocents avec Sandrine Bonnaire ; en 1991, J’embrasse pas, un film sur la prostitution avec Emmanuelle Béart ; en 1993, Ma Saison Préférée puis, Les Roseaux Sauvages. En 2003, Les Égarés lui vaut d’être sélectionné pour la cinquième fois au Festival de Cannes. En 2004, il dirige Catherine Deneuve pour la troisième fois dans Les Temps qui changent et rafle pour ce film l’Ours d’Or au Festival de Berlin. En 2007, il revient avec Les Témoins, un film grave qui traite de l’apparition du Sida en France dans les années 80. Suivront six autres films, dont en 2018, L’Adieu à la nuit .

Les âmes Soeurs est le 24ème long métrage de ce réalisateur prolifique qui a été membre du jury du Festival de Cannes en 1999 et de la Mostra de Venise en 2011 et qui a aussi présidé en 2009 le jury du concours de scénarios contre l’homophobie, Jeune et homo sous le regard des autres, organisé par le Ministère de la jeunesse et des sports.