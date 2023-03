L’espérance de vie à 65 ans est supérieure de plus de 2 ans pour les femmes françaises (respectivement de plus d’un an pour les hommes) par rapport aux Allemandes.

Comparaison Les Allemands partent-ils à la retraite à 67 ans (vs. 62 ans aujourd'hui en France) comme on l'entend souvent ? Il existe bien un âge légal tendant vers 67 ans en Allemagne, mais celui-ci n'est pas du tout équivalent à notre âge d'ouverture des droits (AOD), aujourd'hui fixé à 62 ans.

Les Allemands partent-ils à la retraite à 67 ans (vs. 62 ans aujourd'hui en France) comme on l'entend souvent ? avec Eric Weil