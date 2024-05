Le jour où les Démocrates ont poutinisé les Etats-Unis

L'ancien président des États-Unis et candidat républicain à la présidence Donald Trump, entouré de l'avocat Todd Blanche, s'adresse à la presse après avoir été condamné lors de son procès pénal au tribunal pénal de Manhattan à New York, le 30 mai 2024.

Sven R. Larson est économiste politique et journaliste pour The European Conservative. Il est titulaire d'un doctorat en économie de l'université de Roskilde, au Danemark. Originaire de Suède, il vit aux États-Unis où il travaille depuis 16 ans dans le domaine de la politique et des politiques publiques. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Democracy or Socialism : The Fateful Question for America in 2024.

Le jeudi 30 mai, un jury de 12 New-Yorkais a effacé la dernière ligne de démarcation entre l'Amérique de Biden et la Russie de Poutine. En déclarant Donald Trump coupable de 34 chefs d'accusation pour falsification de documents commerciaux, ils ont prouvé que le parti démocrate - le parti du président en exercice - peut organiser un procès avec ses agents comme juge et procureur, et faire en sorte que son adversaire politique soit déclaré coupable.

Le juge chargé de l'affaire, Juan Merchan, est un démocrate enraciné qui a été choisi pour poursuivre plus de républicains que Donald Trump. Dans l'Amérique que nous connaissions tous avant l'entrée en fonction de Biden, les juges étaient choisis au hasard ; désormais, "au hasard" signifie un démocrate lorsque l'accusé est un républicain.

Le procureur, Alvin Bragg, a été élu au poste de procureur de Manhattan après avoir fait campagne en promettant de poursuivre - et plus précisément de persécuter - Donald Trump. Dans l'Amérique que nous connaissions tous avant l'entrée en fonction de Biden, un procureur devait d'abord enquêter sur une affaire avant de pouvoir juger s'il fallait ou non engager des poursuites contre quelqu'un.

Les crimes dont Bragg a accusé Trump relèvent tous du droit fédéral. En tant que procureur d'État, dans l'Amérique que nous connaissions tous avant l'entrée en fonction de Biden, un procureur d'État comme Alvin Bragg n'avait pas compétence pour engager des poursuites en vertu de la loi fédérale.

Lorsque le juge Merchan a envoyé les jurés délibérer, il leur a dit qu'ils n'étaient pas obligés d'être tous d'accord sur le crime dont Trump était coupable. Les 34 chefs d'accusation constituaient tous un seul et même crime, mais le juge Merchan leur a dit qu'ils pouvaient choisir : certains jurés pourraient penser que M. Trump a violé la loi électorale fédérale ; d'autres pourraient le déclarer coupable de violations fiscales ; d'autres encore pourraient choisir l'option "falsification de documents commerciaux".

Le juge a également - et c'est étonnant - dit au jury qu'il n'était pas obligé d'être unanime dans sa décision.

Dans l'Amérique d'avant Biden, le jury devait déclarer l'accusé coupable d'un seul et même délit, et non de délits différents pour des verdicts de culpabilité différents de la part de jurés différents. Il fallait également que les douze jurés soient tous d'accord.

L'affaire a été jugée à Manhattan, dans une circonscription du Congrès où Trump a obtenu environ 5 % des voix en 2022. À quel point serait-il difficile pour les agents démocrates Alvin Bragg et Juan Merchan d'obtenir un jury unanimement anti-Trump ?

Dans l'Amérique pré-poutinienne, si un accusé estimait qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un procès équitable là où son affaire allait être jugée, il pouvait demander - et souvent obtenir - un changement de lieu. La raison, aussi choquante qu'elle puisse paraître, était de s'assurer que le défendeur bénéficie d'un procès équitable.

Dans l'Amérique poutinisée de Joe Biden, le concept de procès équitable a pris une signification très différente. L'"équité" signifie que les agents démocrates inculpent, président et jugent une affaire contre l'un des opposants du parti. Un procès ne signifie plus une procédure devant un tribunal où les deux parties, le procureur et le défendeur, sont à égalité et où le juge est impartial. Désormais, un procès est un lieu où les dissidents politiques - qu'il s'agisse d'un candidat à la présidence ou de participants à un rassemblement politique - sont sanctionnés pour leur désaccord avec le régime Biden et ses agents.

Le procès de Trump à New York marque un tournant - à plus d'un titre. Tout d'abord, il s'agit d'un moment de plénitude pour les démocrates qui veulent politiser le système juridique américain. Ils ont travaillé dur pendant des décennies pour politiser tous les aspects de la société américaine, des écoles publiques et de l'enseignement supérieur aux médias et aux lois régissant les élections. Ils ont réussi à placer leurs agents à des postes clés du système électoral, où ils peuvent contrôler le décompte des voix et modifier les règles et règlements au point que le principe "un électeur, un vote" n'est plus garanti.

Ils ont même poussé l'audace jusqu'à poursuivre les participants au rassemblement du 6 janvier, au point qu'un observateur extérieur a eu l'impression que les personnes accusées de s'être rendues au Capitole ce jour-là étaient traitées plus durement que de véritables terroristes.

Mais jamais auparavant l'Amérique n'avait connu une affaire judiciaire dans laquelle des agents du parti du président en exercice avaient orchestré un procès contre l'adversaire du président en exercice lors d'une prochaine élection, et ce dans le seul but d'obtenir un quelconque verdict de "culpabilité".

Il s'agit du type de jurisprudence politisée, ou lawfare, que nous avons associé à des pays comme la Chine et la Russie. Combien de démocrates américains et de partisans de Joe Biden ont, à un moment ou à un autre, qualifié Vladimir Poutine d'autoritaire qui a utilisé les procès pour se débarrasser d'Alexei Navalny, son principal opposant aux élections ?

Aujourd'hui, 30 mai 2024, le parti démocrate a officiellement poutinisé le système judiciaire américain. Il a officiellement démontré qu'il pouvait faire inculper, juger et condamner n'importe lequel de ses opposants politiques pour le crime de son choix. Cela soulève évidemment une foule de questions, l'une d'entre elles étant l'autorité morale dont dispose un démocrate pour critiquer Vladimir Poutine pour la façon dont il gouverne la Russie.

Il incombe désormais à tous les élus démocrates, où qu'ils soient, d'expliquer pourquoi la condamnation de Trump était juste et celle de Navalny ne l'était pas. Il incombe au président Biden de nous faire savoir pourquoi il détient une quelconque autorité morale pour diriger le "monde libre" dans une campagne contre la guerre de la Russie en Ukraine. Lorsque la machine du parti de Joe Biden peut s'en prendre à son principal adversaire politique et en faire un criminel condamné, dans une affaire truffée d'agents et de sympathisants démocrates, qu'est-ce qui fait de Joe Biden un président plus "démocratique" que Vladimir Poutine ?

Trump a encore des options. Il peut faire appel du verdict, et il le fera très certainement. Le problème de cet appel est qu'il sera soumis à la cour d'appel de l'État même de New York que les démocrates ont choisi pour faire condamner Trump en premier lieu. Pourquoi ? Parce qu'après avoir régné sans partage sur New York pendant des décennies, ils ont truffé le système judiciaire de l'État de leurs propres agents. Ils ont des démocrates porteurs de cartes et donateurs de campagne partout où ils en ont besoin, afin de s'assurer que l'appel de Trump ne soit pas évalué sur ses mérites légaux et constitutionnels.

Leur travail consistera à faire en sorte que son recours soit retardé et finalement rejeté.

À ce moment-là, Trump pourra faire appel devant la Cour suprême des États-Unis. Une fois à la Cour suprême, l'affaire sera rejetée, mais il peut s'écouler un an avant qu'elle n'arrive à la Cour suprême. Peut-être plus, si le système d'appel de New York fait ce que la machine du parti démocrate veut qu'il fasse : rendre la vie aussi difficile que possible à Donald Trump.

Ce qui nous amène à la deuxième raison pour laquelle le verdict dans l'affaire Trump est un moment décisif pour l'Amérique. La campagne menée par les démocrates pour politiser le système judiciaire ne vise pas un objectif en soi. La raison pour laquelle ils veulent que les tribunaux soient dirigés entièrement selon leurs préférences est instrumentale. Tout comme dans l'ancienne Union soviétique - et dans une large mesure dans la Russie de Poutine - les démocrates veulent que les tribunaux soient des armes contre les opposants au parti démocrate.

Toutefois, la politisation des tribunaux ne suffit pas. Si vous voulez vraiment assurer la domination hégémonique de votre parti, vous devez réécrire la structure constitutionnelle selon laquelle le pays est gouverné.

Jusqu'à présent, les démocrates n'ont pas été en mesure de le faire. C'est pourquoi ils n'ont pas non plus réussi à politiser l'ensemble du système juridique américain. Dans les États qu'ils ne contrôlent pas, une affaire judiciaire reste une affaire judiciaire au sens traditionnel du terme. Dans le système fédéral, l'équité traditionnelle d'un procès dépend désormais entièrement du district de la Cour américaine dans lequel la personne est jugée, mais dans l'ensemble, le système fédéral jouit toujours d'une réputation raisonnable d'impartialité.

Si les démocrates en ont l'occasion, ils feront tout ce qu'ils peuvent pour changer cela. Ils aimeraient soumettre toutes les juridictions fédérales à leur volonté politique, en sélectionnant les juges de plus en plus en fonction de leurs opinions et affiliations politiques, et moins en fonction de leur jurisprudence.

Cela s'applique très certainement à la Cour suprême également. Le parti démocrate veut quatre juges supplémentaires, ou "justices" comme on les appelle, au sein de la plus haute juridiction du pays. Pour ce faire, ils se sont inspirés du livre de jeu d'Hugo Chavez au Venezuela, où le dirigeant autoritaire a rempli la plus haute cour du pays de juges qui lui sont fidèles. En limitant également le nombre de mandats des juges de la Cour suprême, les démocrates auraient une emprise politique ferme sur la branche judiciaire du gouvernement.

En réalité, il n'y a qu'un seul moyen pour les démocrates d'imposer leur suprématie idéologique à l'ensemble du système juridique et politique : abolir la seule institution qui détient la clé de la nomination des juges fédéraux, y compris ceux de la Cour suprême. Cette institution est, bien entendu, le Sénat des États-Unis. C'est pourquoi de nombreux démocrates veulent abolir le Sénat américain.

Cela transformerait l'Amérique en une "démocratie" parlementaire. S'ils comptent également les votes, personne ne pourra les empêcher de transformer fondamentalement les États-Unis d'Amérique, comme l'a proclamé Barack Obama.

Le verdict prononcé aujourd'hui, 30 mai 2024, dans la salle d'audience de Manhattan, constitue un grand pas en avant pour les démocrates dans leurs efforts pour tenir la promesse d'Obama. Le Lawfare est désormais une méthode établie et officielle de la jurisprudence. Les juges et les procureurs n'ont plus à dissimuler leur appartenance à un parti et la nature politisée des affaires qu'ils jugent. À l'avenir, les démocrates pourront déclarer ouvertement et sans complexe leur intention de politiser le système judiciaire.

Trump n'a pas eu droit à un procès équitable. Aura-t-il une élection équitable en novembre ? Probablement pas. En fait, très certainement pas. Mais peu importe : maintenant que le chat politique des démocrates est sorti du sac, il est plus important que jamais que tous ceux d'entre nous qui croient encore que l'Amérique doit être l'Amérique - et non une sombre copie de la Russie de Poutine - votent en novembre.

Voter pour Trump n'est pas une option morale. C'est une question de devoir civique. C'est un acte de défi démocratique contre un système politique qui est devenu dangereusement, structurellement et moralement corrompu.

L'article a été initialement publié sur The European Conservative.