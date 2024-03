"Le syndrome de l'oiseau" de Pierre Tré-Hardy : terreur sur la branche

Ce huis clos, inspiré par de retentissants faits divers – dont la fameuse affaire Kampusch (du nom de la jeune Natascha, enlevée à dix ans sur le chemin de l’école et séquestrée durant huit années) - est remarquablement écrit et composé.

Dans cette pièce “d’atmosphère“, on assiste au déploiement d’un individu profondément pervers, usant de toutes les ressources de l’emprise et de la domination : par le langage, la menace et la force physique, l’humiliation, l’affabulation, les injonctions en tout genre, et non des moindres (« Arrête de réfléchir ! »).

Dans cette violence permanente, où l’instinct de survie le dispute à la volonté de domination, l’auteur et les deux co-metteurs en scène arrivent à instiller une poésie qui empêche la pièce de virer au sordide, et en font une fable à l’équilibre fragile.

L’interprétation habitée de Sara Giraudeau - toute en fragilité, en permanence sur le fil du rasoir - lui a valu le Molière 2023 de la meilleure comédienne. De son côté, Patrick D’Assunçao excelle à passer en un clin d’oeil du registre débonnaire à celui bien plus inquiétant du dominateur sans limite ni scrupule :

dans le premier cas, il convoque toutes les bonnes raisons du monde pour agir comme il le fait, avec la rhétorique bien rodée des persécuteurs se présentant en victimes ;

dans l’autre, Franck impose un nouveau prénom à sa jeune captive tout en exigeant qu’Eve l’appelle désormais “Adam“, et il s’accorde toutes les libertés, d’aller et venir à sa guise bien sûr, mais aussi de violer la jeune femme dans son sommeil.

Les éclairages sont des points d’appui précieux et très bien pensés au service de ce Syndrome de l’oiseau très réussi.