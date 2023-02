Le sondage qui accable Emmanuel Macron…

Plus des 2/3 des Français jugent qu’Emmanuel Macron est un mauvais président de la République.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Plus des 2/3 des Français jugent qu’Emmanuel Macron est un mauvais président de la République : 63% exactement. Dans le domaine de l’impopularité, il est toutefois battu par Élisabeth Borne : 66% des sondés estiment qu’elle est une mauvaise Première ministre.

Elle bat ainsi le record de Jean Castex qui avait pourtant à pâtir de sa gestion du Covid. La raison de ce désamour tient en deux mots : réforme des retraites !

Plus accablant encore, ils sont plus des 2/3 à penser que c’est le gouvernement qui est responsable des grèves et des manifestations. Seuls 35% d’entre eux font porter le chapeau de ces désordres aux syndicats.

La réforme des retraites est pourtant nécessaire. Et il est inévitable qu’elle soit impopulaire. Mais Macron et son gouvernement s’y prennent très mal. Ils essayent de passer en force là où il aurait fallu négocier, notamment avec Laurent Berger de la CFDT.

Au lieu de quoi, Macron mendie des voix auprès des Républicains à l’Assemblée. C’est pathétique et suicidaire mais Macron, tout à son orgueil jupitérien, en a fait une question de principe.

La question n’est pas de savoir s’il a tort ou raison. Son problème est qu’il passe pour le président des riches. Et si c’était là que résidait avant tout les causes de son impopularité ?

