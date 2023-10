"Le roman de Jim" de Pierric Bailly

" Je parlais très peu ce soir-là, je n’étais pas capable de le faire autrement que dans le désordre et la précipitation, alors je me retenais de trop intervenir. Christophe s’est mis à bafouiller, écoute, c’est un peu compliqué, et Florence s’est imposée pour dire que si on considère que le père est celui qui met la graine, alors c’est Christophe, et que si on considère que le père est celui qui élève l’enfant, alors c’est Aymeric." P.109