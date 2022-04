"Le Retournement" de Manuel Carcassonne : le livre joyau d’un nouvel écrivain lumineux qui se retourne sur le chemin de son identité. Un récit autobiographique d’un style éblouissant

Nous sommes à Beyrouth au lendemain d’une explosion gigantesque ! L’auteur, éditeur à succès adulé, est à la recherche de son identité juive non assumée, de sa judéité, à la faveur du partage de sa vie avec Nour, descendante libanaise des premiers chrétiens d’Orient et gardienne du temple. Ce récit quasi autobiographique est une odyssée de la pensée à rebours. Sa «vie de jeunesse (dorée ndlr) ayant été un mensonge» selon Carcassonne lui- même, c’est Nour, sa compagne et inspiratrice dans le récit, qui va lui faire faire ce voyage intérieur au cours duquel défilent tous les malheurs et avanies du peuple des Justes.

On va découvrir ce monde chaotique d’un Orient compliqué où se croisent les « Juifs du Pape » (en Provence), le Hezbollah, la Bible, les sourates et tout à coup au détour d’une ruelle d’Achrafieh, Jean Genet, Romain Gary ou encore Levinas et surtout le couple infernal Benny Lévy, philosophe talmudiste et néanmoins chef de la gauche prolétarienne et Alain Finkielkraut qu’on ne présente plus. Manuel refait le voyage des cinquante ans qui séparent le lieu de naissance de son père au 12 rue d’Arcole à Marseille de l’église Saint Nicolas de Myre, propriété du patriarcat d’Antioche, de Jérusalem et d’Alexandrie et qui suit le rite gréco-catholique melkite. Nour est la descendante directe de l’archevêque qui construisit l’église, Maximos III Mazloum*.

En réalité 7 minutes et un kilomètre séparent les 2 lieux, mais c’est tout un monde. Entre l’appartement bourgeois des juifs laïcs de Provence - les Carcassonne sont bijoutiers /diamantaires de père en fils, quelquefois fripiers- et le destin qui lui est tombé dessus (sic), l’a couronné « roi ubuesque du saccage beyrouthin » qui traîne en tongs sur la corniche, que s’est-il passé ? « Pourquoi suis-je séquestré dans « ce pays du lait et du miel » ? La question taraude Manuel Carcassonne tout au long de ce Retournement, truffé de références philosophiques, historiques et métaphysiques par ailleurs.

Et nous nous posons la question : quel processus magique et fusionnel fait se réunir une libanaise gréco-catholique de rite melkite (maronite donc) convaincue à la cause de la paix et un Ashkénaze par sa mère lointain séfarade par son père, non pratiquant, ex jouisseur germanopratin et brillant intellectuel, sur le chemin du repentir ? La réponse est dans ce grand Retournement illustré à chaque ligne de chaque page par les aphorismes et réflexions d’un Finkielkraut, d’un Gilles Deleuze et autre Derrida sur fond d’une guerre qui n’a pas de sens sauf le martyre d’un Beyrouth « écartelé entre quatre confessions » et l’assassinat de milliers de réfugiés (souvenons-nous, avec l’auteur, de Sabra et Chatila).