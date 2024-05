"Le refuge" de Alain Beaulieu : un captivant thriller psychologique sur le thème, entre autres, de la culpabilité

Le style coule de source. Il n'est pas si fréquent que cela qu'un roman contemporain célèbre à ce point l'univers littéraire, mieux même les valeurs de l'humanisme. Les citations fort bien choisies, placées en tête de chaque chapitre, nous entraînent dans cette aventure, pleine de surprises et menées avec subtilité. Le récit faussement banal du début présente certains personnages, descendants pour certains de paysans de la Nouvelle-France, se transforme au fil des pages en une aventure sans concession.

Très vite, on ne peut plus lâcher le livre tant il plonge au cœur de la nature humaine. Nous sortons de la lecture de ce livre particulièrement touché, j'allais dire transformé par ce qui arrive aux protagonistes et pourrait aussi nous arriver.

Jusqu'à la dernière page la formule de Sénèque nous interpelle: "Est-ce que je mérite ou non ce qui m'arrive ?”... Celle d'André Malraux revient aussi nous saisir: " Le sacrifice est le seul domaine aussi fort que celui du mal.”