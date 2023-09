"Le procès Goldman" de Cédric Kahn

Il est aisé de le prouver : les films de procès ne courent pas les écrans. Hasard de la programmation, voilà qu’ à peine un mois après la sortie d’Anatomie d’une chute de Justine Triet (la Palme d’Or de Cannes cette année, qui vient de dépasser le million d’entrées), arrive un autre film de procès, qui - hasard aussi? - avait également bénéficié d’une sélection à Cannes, mais à la Quinzaine des réalisateurs, ce qui l’avait éliminé d’office, de la possibilité d’un prix. Il n’est pas question de comparer les deux œuvres, dont, sinon leur genre, l’excellence et la rigueur de leur réalisation, et aussi la perfection de leur interprétation n’ont rien à voir l’une avec l’autre, ni dans leur propos, ni dans leur esthétique. Souligner seulement que le Procès Goldman en ce que, paradoxalement, il révèle de l’énigmatique personnalité du « révolutionnaire » voyou le plus médiatisé de la France des années 70, est l’un des films les plus captivants et les plus réussis de ces derniers mois. Tous pays confondus. A voir, donc, en priorité.