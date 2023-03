"Le mystère de la femme sans tête" de Myriam Lery : le destin d’une héroïne russe exilée en Belgique, décapitée en 1942 sous les ordres d’Hitler

THÈME

Lors d’un confinement limitant les sorties, l’auteure se promène avec une amie dans le cimetière d’Ixelles à Bruxelles. Son attention est attirée par une tombe avec le nom de Marina Chafroff, morte décapitée en 1942. Grâce à Internet, l’auteure apprend que Marina est une jeune fille russe, exilée à Bruxelles avec sa famille à la suite de la révolution russe de 1917. Elle s’est mariée avec Yuri Maroutaëff de 6 ans son cadet, et a deux garçons Nikita et Vadim.

Nous sommes en 1942. Bruxelles est occupée par les Allemands, et Marina écoute Radio-Moscou avec Staline qui incite à tuer l’occupant. Son mari et ses amis se retrouvent : sont-ils résistants ? A la suite d’une action commise envers l’occupant, les Allemands prennent 60 personnes en otages afin que l’auteur (ou les auteurs) se dénoncent. Marina poignarde alors un fonctionnaire allemand et se dénonce comme coupable de l’attentat. Sans procès réel, Marina sera condamnée à mort. Emmenée en prison à Cologne, elle y sera décapitée à la hache sur ordre d’Hitler lui-même.