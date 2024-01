"Le Château des Rentiers" de Agnès Desarthe : quand les souvenirs d’enfance ressurgissent au fil des pages

« La phrase interrompue se termine d’elle-même : où les souvenirs deviennent…une rente.

Et je comprends.

Les souvenirs sont à présent ma rente. Je vis autant du présent que je me nourris du passé. Les années s’amenuisent, qu’importe ? Plus le temps qui me reste à vivre diminue, plus ce que j’ai vécu enfle et prospère. Je renverse l’iceberg » Page 214