Le château de Barbe Bleue de Javier Cercas : La trilogie Terra Alta se conclut en beauté

Javier Cercas reste un conteur hors pair et clôt en beauté sa trilogie policière, sans avoir fait aucune concession à la qualité du récit et de son écriture. Il a toujours cette capacité à embarquer le lecteur dans ses histoires tout en se renouvelant.

Cercas continue à explorer les relations qui unissent Melchor avec les femmes, ici sa fille mais aussi sa compagne, après sa mère et sa femme dans les tomes 1 e 2. L’amitié se retrouve également comme dans les deux premiers opus au centre de l’intrigue. Entouré d’amis qui sont prêts à le suivre jusqu’en enfer, notre héros cherche et trouve auprès d’eux la force et les ressources pour aller jusqu’au bout de ses idées et de ses actes.