"Le chant des Innocents" de Piergiorgio Pulixi : un suspens époustouflant

Piergiorgio Pulixi est une des valeurs sûres du polar italien. Avec Le Chant des Innocents, il nous donne la preuve d’un talent époustouflant. Il nous entraîne dans une histoire surprenante, inattendue et, ce qui est rare de nos jours, terriblement originale. Elle possède une sorte de dimension prophétique qui nous ramène à cette violence létale qui envahit nos villes. Ce qui fait également l’originalité de cet ouvrage réside dans sa construction peu courante. Le récit est découpé en près de 120 chapitres. Certains n’allant pas au-delà d’une ou deux phrases. Ce parti pris rythme non seulement le texte mais dramatise un suspense haletant.

Le commissaire Vito Strega traverse une très mauvaise passe. Il y a quelques mois, sa femme l’a quitté. Une situation qu’il est incapable d’assumer. Professionnellement, ce n’est pas mieux. Il a tué son binôme. S’agissait-il d’un accident ou au contraire d’un meurtre ? L’affaire ne semble pas très claire, aussi a-t-il été suspendu. S’il veut être réintégré, il doit accepter d’effectuer un suivi psychologique. Il faut souligner que Strega est un personnage peu commun. C’est une force de la nature. Son charisme, sa haute taille sont impressionnants. De plus, c’est un flic exceptionnel par les résultats qu’il obtient. Son suivi psy a mal commencé. Deux psychologues ont déclaré forfait. Il a rendez-vous avec une autre, c'est sa dernière chance. Ce jour-là, alors qu’il quitte le commissariat, il voit sortir d’une des voitures de police, une adolescente menottée. On lui indique que cette jeune fille, elle a treize ans, a tiré plus de quatre -vingt fois, sans doute sur une rivalité amoureuse. Elle a revendiqué son forfait. En discutant avec elle, Vito est étonné par son attitude, elle est détendue et n’a pas peur. Le lendemain, c’est un garçon de quatorze ans qui est appréhendé pour un meurtre. La victime a reçu vingt coups de couteau. Puis un père est tué par son fils avec un marteau. En cinq jours, quatre meurtres ont été perpétrés par des adolescents.

Theresa, la fidèle inspectrice de Vito, souhaiterait que celui-ci l’aide dans son enquête. Elle a été convaincue par Strega, que même si toutes les recherches montrent qu’aucun lien n’existe entre les meurtriers comme entre les victimes, il y aurait un marionnettiste qui, quelque part, tirerait les ficelles. Le vice questeur lui donne trois jours pour en finir avec cette enquête, les dossiers devraient être clos, les meurtriers ayant été arrêtés et tous ayant avoué. Mais la série continue. Une fille tire sur les clients d’un centre commercial. Le summum est atteint le jour de Noël. Dans une église, lors d’une messe, une adolescente attaque les fidèles à l’acide chlorhydrique.

Entretemps, Theresa, est appelée sur une nouvelle enquête portant sur un tueur en série. Il y a aussi Marina, cette femme mystérieuse, qui avait rencontré dans un bar Vito et qui allait beaucoup s’intéresser à lui. Un soir que celui-ci, désespéré par l’inanité de ses recherches et l’attitude de sa femme qui n’acceptait même plus de le voir, se noyait dans l’absinthe, c’est elle qui le ramena chez lui. Ce fut cette nuit-là que, dans son ébriété, il ne cessa de crier « jeu vidéo ». Ces meurtres sont-ils organisés, comment l’auteur procède-t-il, pourquoi cette folie mortuaire ? Ces deux mots prononcés ce soir- là, constitueraient-ils la clé de cette si énigmatique affaire…