"Le carré des indigents" d'Hugues Pagan : un polar original, passionnant. Et un témoignage, à la fois minutieux et vivant de ce qu’était la police il y a 50 ans

"Le carré des indigents" d'Hugues Pagan est à retrouver aux éditions Payot/AudioLib.

"Le carré des indigents"

De Hugues PAGAN

Version audio réalisée par Audiolib (Editions Payot 2022 pour broché et numérique).

Durée : 13 H. 22 ; 2 CD MP3.

Texte lu par : Cyril Romoli.

Parution : mars 2023.

Prix : version audio, 23,90 euros (Broché : 496 pages, 23 euros ; version numérique : 15,99 euros)

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

Dans LeCarré des indigents, Hugues Pagan devenu une référencede la littérature policière, nous transportecinquante ans en arrière, pournous faire revivrece qu’était, à cette époque, la police française. Un passé qui peut nous sembler proche, mais où les choses se passaient très différemment. Un livre passionnant, un témoignage, à la fois, minutieux et si vivant.

Nous sommes en 1973. Dans une ville de province,avec ses notables et tout un petit peuple qui bien souvent n’avaitpas voix au chapitre.

Le roman débute avec l’arrivée de Claude Schneider,un personnage curieux.Inspecteur général de la Crim’ de Paris,contre toute attente il avaitchoisi de se faire muter dans cette villequ’il avait quittée dix ans plus tôt. En tant que lieutenant, il avait connu la guerred’Algérie, une période qui continue de le hanter et qui se rappellera brutalementà lui. Au volant de sa Jaguar 12 cylindres, « Monsieur Tom »qui avait été son capitaine et qui selon la rumeur possèderaitla moitié de la ville, l’emmèneà destination : lebunker monument de béton, nouveausiègedes services de la police.

Schneider ne passe pas inaperçu. Son physique élancé en fait une sorte de loup émacié aux grands yeux d’un gris imperceptiblement inquiétant. Il a tout du baroudeur, une figure populaire dans ces années-là. Le patron des services, Toussaint Mariani surnommé dieu est d’une autre espèce.

C’estun agité caricatural. Il vocifère, son objectif est de plaire aux autorités notamment politiques. Dès le premierjour,les relations entre les deux hommes seront plus que conflictuelles.

On partage ce qu’étaient le vécu et lespratiquespolicières. Les rafles de SDF, effectuées à la demande de la femme du maire, les interrogatoires musclés que refuse Schneider. On boit, apéros et digestifs, à chaque page on allume des cigarettes. Les Abattoirs, bistrot situé en face du bunker est le lieu où tout le mondese retrouve, où se prennent lesdécisions. On suit les investigations. Pas d’ADN, de GPS ou de portable. La réussite des opérations repose sur les indics, lestémoignages et filatures. Schneider galvanise son équipe.

Le braquage de la Banque de France est résolu dans la journée. Pacot, meurtrier d’une vieille femme, est arrêté le lendemain de son forfait. Il y a d’autres affaires moins glorieuses. Les objetset l’argent que dérobent certains policiers lors des perquisitions. Les brutalités lors desrafles, avec la disparition d’un SDF qui aurait été jeté hors d’un fourgon en marche.MaisSchneider, sous des dehors durs et froids, cache une humanité profonde. Il ne pourra jamais oublier l’assassinat de Betty.

Son père,André Hoffmann était venu, le soir même de sa disparition au Bunker. Unbrave homme qui élevait seul sa fille et se sacrifiait afin de lui assurer un avenir. Une fille de quinze ans sans histoire. Schneider avait effectué avec Hoffmann une rondenocturne sans résultat. Le corps avait étéretrouvé atrocement martyrisé.L’enquête futlongue et décourageante mais il n’abandonna jamais. Ce fut la trace du pneu d’un Command Car Dodge, de la dernière guerre, qui permit d’appréhender les assassins. L’inspecteurétait du côté de ceux qui toute leur vie durant seront cantonnés dans … Le carré des indigents.

POINTS FORTS

Si Hugues Pagan nous livre unlivre original qui sortdes archétypesclassiques du roman policier, il le doit certainement à son talent d’écrivain mais aussi à son parcourspersonnel. Philosophe, puis enseignant, il rejoindra la police, dans laquelle il officiera durant 25 ans. C’est cette expérience,ce vécu, quiconfère à cet ouvrage une authenticité inimitable.

QUELQUES RÉSERVES

On sort des fondements classiques du roman policier,ce qui pourrait désorienter, certains lecteurs.

ENCORE UN MOT...

Une versionvivante, passionnante de ce qu’était la police il y a50 ans…les choses ont elleschangé ?

UNE PHRASE

« Schneider voyait chaque enquête à la manière d’une pièce musicale, avec chacune son tempo propre, sa mélodie, sa tessiture particulière, ses chorus soudains, ses inévitables appogiatures. »

L'AUTEUR

Hugues PAGANné en Algérie, s’installe avec sa famille dans les Vosges en62 où il fait ses études de philo et exerce un début de carrière d’enseignementqu’il quitte ensuite pour s’exercer et tâter àdivers métiers dont le journalisme local. Ayant passé le concours d’inspecteur de police, il exerce cette profession durant23 ans à Paris puis dans sa province natale.

Fonctionnaire de police, il devient auteur de romans policiers en 1982, publiant une quinzaine de romans noirspuis scénariste de films et de séries de télévision dont l’adaptation des Nicolas Le Floch.Pour Le Carré des indigents il a reçu en 2022 le Grand prix de la littérature policière et le prix Landerneau.

LE LECTEUR

Cyril ROMOLI est un artiste au multiple talent, comédien au théâtre, à la télévision,dans des comédies musicales comme Le Roi Lion, mais également doubleur, musicien, compositeur…Aujourd’hui il est également lecteur pour Audiolib .C’est le cinquième livre audio qu’il interprète.