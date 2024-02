"La zone d'intérêt" de Jonathan Glazer.

En adaptant le récit de l’écrivain Martin Amis sur la vie quotidienne de la famille du commandant Höss, qui fut le « chef » historique du camp de concentration et d’extermination d’Auschwitz-Birkenau, le cinéaste Jonathan Glazer a réalisé un film d’une puissance exceptionnelle.

Rudolf Höss (Christian Friedel), son épouse, Hedwig (Sandra Hüller) et leurs cinq enfants blonds forment une famille en apparence modèle. Beaucoup semblent leur envier la vie calme et bien réglée qu’ils mènent dans un coquet pavillon individuel disposant d’un grand jardin et d’une piscine, sis non loin d’une rivière dans laquelle ils vont aussi se baigner, à l’occasion de joyeux pique-niques organisés avec leurs amis. Rudolf Höss est un notable à la fois redouté et respecté : il est le commandant du camp d’Auschwitz-Birkenau. En réalité, le pavillon que lui et sa famille occupent est un logement de fonction.

Derrière le haut mur qui le ceint, se trouve le camp où, méthodiquement, Höss envoie chaque jour à la mort des centaines de prisonniers juifs. La caméra de Jonathan Glazer ne pénètrera pas dans ce lieu d’extermination de masse, mais elle s’attardera à plusieurs reprises sur les épaisses fumées noires qui s’échappent des cheminées des fours crématoires qu’il abrite ; fumées que tout à sa comédie du bonheur, la famille Höss feint de ne pas voir, pas plus qu’elle ne semble ne vouloir entendre, ni le bruit, sinistre et incessant, de ces fours quand ils marchent (pratiquement jour et nuit), ni non plus, les tirs sporadiques de mitraillettes, les ordres hurlés régulièrement par les SS sur les prisonniers, ou les cris d’effroi des déportés. On prend conscience que le mal, le mal absolu peut venir se nicher dans le cœur d’humains, somme toute, ordinaires, sans bousculer leur conscience. Pour le spectateur, le constat est glaçant.