La nouvelle PDG de Twitter a dévoilé ses ambitions pour le réseau social alors que la limitation de lectures a été mise en place.

Atlantico : Twitter a annoncé une limite du nombre de lectures quotidiennes de tweets pour les utilisateurs n’ayant pas d’abonnement. Dans 30 jours Tweetdeck deviendra payant. Que faut-il comprendre cette stratégie ?

Julien Pillot : En réalité, il s'agit sans doute d'une question d'argent. De nombreux arguments ont été avancés pour créer une sorte de narratif, mais en réalité, il s'agit principalement d'une question d'argent. Cela vise les gros utilisateurs de Twitter : il y a des entreprises capables de nourrir de puissants algorithmes grâce aux flux de Twitter. Ces entreprises sont aussi présentes pour diffuser de l'information ou exercer une influence. À grande échelle, cela conduit également parfois à la désinformation. Il existe des entreprises sur Twitter - mais elles sont également présentes sur d'autres plateformes - qui utilisent les réseaux sociaux pour alimenter les algorithmes d'intelligence artificielle, notamment les IA à génération de texte ou d’image.

Il y a une énorme présence aujourd'hui autour de l’IA sur la scène financière, avec des entreprises qui ont la possibilité de lever énormément de fonds. Beaucoup d'attention est portée à l'intelligence artificielle, mais en réalité, ces entreprises utilisent les données provenant d'autres plateformes. Et Elon Musk estime qu’il n’en tire aucun bénéfice et veut récupérer sa part du gâteau. Ce qui est cocasse c’est que Twitter est en train d'apprendre à ses dépens ce qu'il a fait subir à d'autres acteurs économiques. Je veux dire par là que des plateformes importantes comme Facebook, ou Twitter etc., ont profité de contenus préexistants pour se monétiser, principalement grâce à la publicité. Et grâce à des centaines de millions d'utilisateurs, elles peuvent faire payer de nombreux annonceurs sans toujours avoir la possibilité d'offrir une valeur ajoutée suffisamment élevée. Et ce alors que les médias ont du mal à survivre dans un tel contexte.

Et est-ce que il y a aussi une philosophie de Twitter qui change ?

C’est difficile de démêler le vrai du faux car les arguments sont placés sur le plan éthique. Il estime que des compagnies privées se font de l’argent grâce à des données publiques, ce qui est cocasse c’est que c’est ce que Twitter fait aussi. Ce que Musk veut faire, c’est que les contenus ne soient accessibles qu’aux gens prêts à payer pour ça. Depuis qu’il est à la tête de Twitter, c’est l’objectif de Musk. Il veut régler son problème de monétisation et il est prêt à beaucoup pour cela. Twitter est une entreprise à but lucratif et il veut que les entreprises passent à la caisse pour utiliser ses données. C’est la direction qu’a pris la nouvelle gouvernance de Twitter, dans la droite ligne de ce que Musk impulse depuis son arrivée.

Linda Yaccarino est devenue la nouvelle CEO de Twitter, que sait-on d’elle ?

C'est une personne qui est spécialisée dans la publicité et qui était reconnue comme telle lorsqu'elle travaillait chez NBC Universal. Le fait qu'Elon Musk l'ait choisie plutôt qu'une autre personne pour prendre la direction de Twitter montre qu'il fait marche arrière par rapport à ses ambitions initiales, notamment en ce qui concerne la monétisation de Twitter. Au départ, il considérait que Twitter dépendait trop de la publicité et il voulait en faire un réseau qui se monétise davantage par des certifications et d'autres services à développer. Cependant, il a dû faire face à la réalité lorsque de nombreux annonceurs ont quitté la plateforme, dans un contexte financier difficile pour les entreprises technologiques, y compris Twitter. Cela a provoqué une certaine panique, et il est devenu évident que, du moins à court terme, la monétisation de Twitter par d'autres moyens que la publicité n'était pas envisageable. Il a donc recruté une pure spécialiste de la publicité. C'est un peu un aveu de semi-échec de la part d'Elon Musk, car il avait initialement des ambitions de monétisation premium pour Twitter, ce qui semble pour l'instant impossible à réaliser.

Elle a envoyé son premier mail officiel le 12 juin pour parler de « construire Twitter 2.0 ensemble ». Qu’est-ce que ce Twitter 2.0 ?

C'est une bonne stratégie marketing, avant tout ; Mais on voit clairement à qui elle s'adresse. Elle vise avant tout les annonceurs, en particulier les gros annonceurs, surtout ceux qui ont récemment fui la plateforme. J'ai vu passer une étude, je ne sais pas si elle est entièrement crédible, mais apparemment Twitter a perdu environ 60% de ses 100 principaux annonceurs. Et si l'on considère les déclarations d'Elon Musk selon lesquelles ils ont perdu près de 50% de leurs revenus publicitaires, on peut penser que cette étude est assez solide. Ainsi, la première déclaration officielle du nouveau PDG est clairement destinée à ces annonceurs, leur demandant ce dont ils ont besoin afin de réinvestir dans la publicité sur Twitter, et promettant de leur apporter des solutions techniques ou procédurales, voire les deux, pour réaliser une version 2.0 de Twitter. On peut clairement voir qu'il s'agit d'une initiative commerciale, et pour l'instant, c'est la meilleure approche pour regagner la confiance des annonceurs.

En quoi cela consiste-t-il concrètement ?

Concrètement, si les annonceurs souhaitent des vidéos à la manière de TikTok, Twitter va proposer ce type de contenu. Si ils souhaitent s'assurer que leurs annonces ne seront pas vues dans des fils Twitter contenant des contenus discutables, Twitter boostera l'algorithme en utilisant des mots-clés pour éviter de les associer à des mots-clés auxquels ils ne veulent pas être associés. Il s'agit de solutions purement techniques, pas seulement de procédures. Dans tous les cas, il est urgent de générer de nouvelles recettes publicitaires, d'autant plus que plus de temps s'écoulera, moins Twitter sera considéré comme une plateforme publicitaire indispensable par les annonceurs. Si vous vous abstenez de faire de la publicité sur Twitter pendant quelques mois, il y a des chances que vous reveniez. Mais si vous vous en éloignez pendant 18 mois, il est peu probable que vous reveniez sur Twitter, car votre budget aura été alloué ailleurs et vous aurez construit de nouvelles habitudes. S’ il y a une personne qui pourrait ramener les annonceurs, c'est probablement Linda Yaccarino. Sa réputation semble être solide sur ce domaine.

Est-ce qu’on a une vision précise de sa stratégie ?

Je pense qu'il est clair de voir où elle veut en venir. Les exemples donnés il y a quelques instants ne sont pas anodins, car ces idées sont déjà en préparation. Ils prévoient de créer des vidéos courtes à la manière des Reels de Meta ou de TikTok. Ils envisagent le placement de produits, le référencement des produits, et éventuellement de faire revenir des influenceurs qui utiliseraient ces formats vidéo pour des placements publicitaires.

Tout cela est quasiment confirmé. De la même manière que je l'ai mentionné précédemment concernant la campagne pour rassurer les annonceurs, en particulier ceux qui hésitent à revenir sur la plateforme car ils ne veulent pas être associés à des messages wokistes ou inversement à des idéologies conservatrices d'extrême droite. La solution est de leur dire : "Écoutez, nous allons développer un algorithme, et nous n'allons pas modérer le contenu mais allons proposer une solution technique. Dites-nous les mots-clés auxquels vous ne souhaitez pas être associés, et nous veillerons à ce que votre publicité ne soit pas associée à ces mots-clés."

C'est a priori ce qui va se passer à court terme. À moyen terme, Elon Musk l'a également mentionné lorsqu'il a racheté Twitter, il souhaite en faire une plateforme paywall. Donc il y aura probablement des possibilités de créer un portefeuille à moyen terme afin de faciliter certaines transactions. Peut-être par le biais d'une place de marché à la manière de Facebook, cela n'est pas à exclure. Ou peut-être tout simplement en utilisant Twitter comme un Apple Pay.

Les deux hypothèses sont possibles, et l'une ne contredit pas forcément l'autre. Ensuite, la vraie question est plutôt où en sera Twitter dans 5 à 10 ans, et si Elon Musk aura les moyens de réaliser ses ambitions pour en faire une plateforme phare. C'est la véritable question à se poser.

Lorsque Musk achète Twitter, cela semble être avant tout pour s'amuser. Mais à côté de cela, il a également des ambitions différentes, afin de réduire la dépendance à la publicité et de développer une monétisation de services premium, notamment avec les certifications. Cela devait être le point de départ de tout cela. Ensuite, l'idée était de créer une sorte de WeChat, adapté et développé.

Est-ce qu'ils en ont les moyens ? Est-ce qu'il aura la patience d'atteindre quelque chose qui pourrait ressembler à une version de WeChat sur Twitter ? Cette question est vraiment en suspens, car il faudra que Twitter reste un bon canal de diversification, ce qui est de moins en moins certain à mesure que Twitter perd en influence. De plus, les marchés financiers devront à un moment donné rebondir et lui témoigner leur confiance, car ils attendent des résultats pour pouvoir développer ce qu'il a à offrir.

La réussite de ce projet dépend en grande partie de Elon Musk, dont une grande partie de la fortune personnelle repose sur la valorisation des sociétés qu'il détient, notamment Tesla. Il ne faudrait pas qu'il fasse trop de choses qui vont à l'encontre de ce que les marchés financiers lui demandent de faire. Donc, d'une certaine manière, ses actions sont également dictées par ces impératifs.

La nouvelle PDG a déclaré “Twitter is on a mission to become the world’s most accurate real-time information source and a global town square for communication. That’s not an empty promise. That’s OUR reality,” est-ce que ce sont juste des mots ?

On ne peut pas reprocher à l'entreprise d'avoir de l'ambition pour elle-même. Cependant, il est important de discerner ce qui relève de la communication pure et ce qui relève d'une vision stratégique à très long terme, ainsi que la réalité de cette vision stratégique. Dans un premier temps, l'objectif est de rassurer les annonceurs présents et de convaincre de nouveaux candidats de revenir. C'est la principale grille de lecture pour les rassurer : leur assurer qu'il y aura de l'audience et que celle-ci va continuer à croître. L'idée est de faire passer le message que pour devenir une plateforme mondiale de communication, il faut avoir un minimum de consensus et ne pas être systématiquement dans l'outrance ou l'extrême. Ainsi, toute cette communication vise à dire : "Écoutez, nous sommes en pleine transformation et le Twitter que vous connaissez aujourd'hui sera bien plus grand demain."

Cependant, il reste une véritable interrogation quant à savoir si Twitter peut réellement devenir cette plateforme mondiale de l'information. Plusieurs raisons contribuent à cette incertitude. Tout d'abord, même à son apogée, Twitter n'a jamais compté que entre 200 et 300 millions d'utilisateurs actifs, bien loin des milliards de Facebook. Twitter reste une plateforme d'information qui attire principalement un public d'initiés. Cela peut être intéressant pour les annonceurs, car il est parfois préférable d'avoir une audience très qualifiée sur Twitter plutôt qu'une audience plus généraliste sur d'autres réseaux sociaux. Mais cela soulève la question de savoir si Twitter peut réellement dépasser ce statut et devenir une plateforme leader mondiale de l'information.

De plus, la question se pose de savoir si Twitter, qui est actuellement affaibli en termes de ressources propres, a les moyens de mener à bien des opérations de diversification pour devenir plus varié, notamment dans les domaines des services de paiement, de la géolocalisation, de la vidéo, et autres services similaires à WeChat. Les opérations de diversification sont généralement menées lorsque l'activité principale est solide et génère des revenus abondants et stables. Toutefois, dans le cas de Twitter, qui est actuellement affaibli, créer de nouveaux éléments de diversification représente un défi majeur.

Bien sûr, il est possible de penser que des ressources indirectes pourraient être transférées de l'écosystème d'Elon Musk, qui est florissant en termes de capacités techniques et financières. Cependant, la question se pose avec encore plus d'acuité aujourd'hui qu'il y a quelques années, car la situation est différente et Twitter est affaibli.