"La nuit des rois" de William Shakespeare : hilarant… jusqu’au bout de la nuit

THÈME

La Nuit des rois se déroule au début du XVIIème siècle (à l’époque où Shakespeare l’écrit) en Illyrie, un pays de la côte adriatique, où le duc Orsino est amoureux de la belle et riche comtesse Olivia, qui repousse ses avances.

Dans le même temps, le bateau qui transporte les jumeaux Viola et Sébastien fait naufrage. Ils échouent l’une et l’autre en deux endroits différents, chacun des deux frères étant persuadé que son jumeau est mort …

Voilà pour les bases de l’histoire, la suite vous la découvrirez avec la pièce, ou en relisant le texte, dans sa version plus complète et traditionnelle.

POINTS FORTS

La Nuit des rois est une comédie comme le théâtre les affectionne : malentendus, quiproquos, retournements de situation, triangle amoureux, travestissements, manigances et un “happy end“ pour clore la pièce. L’imagination du célèbre auteur anglais, ici à son paroxysme, se met au service de l’amusement du public, avec l’une de ses plus belles comédies.

Et ceci d’autant plus que la pièce est concentrée en 1h10 et centrée sur six personnages principaux pour décrire et explorer toutes les intrigues entrelacées de la pièce. Sensuelle, troublante, tragique et comique à la fois, cette Nuit nous parle d’amour et de désir.

Le metteur en scène Benoît Facerias s’en donne à cœur joie, en choisissant résolument de faire de La nuit des rois une farce pleine d’outrances et de personnages truculents. Le rythme est endiablé, grâce à des comédiens généreux, talentueux et survoltés.

L’ensemble est moderne, hilarant et audacieux, et dépoussière joyeusement Shakespeare.

QUELQUES RÉSERVES

Une scène totalement vide, sans aucun élément de décor, tout repose donc sur une mise en scène pleine de fantaisie et des comédiens toniques. Seuls quelques très courts et rares passages sont un peu moins drôles, mais l’ensemble est excellent.

ENCORE UN MOT...

La Nuit des rois est une pièce championne au nombre des adaptations : une dizaine de films : muet, français, américain, soviétique, espagnol … et autant de téléfilms en différentes langues … et enfin de multiples reprises au théâtre : à la Comédie-Française, au Théâtre du Soleil, en régions … dans des grandes et des petites salles.

UNE PHRASE

Malvolio :

« Madame, ce jeune homme s’est juré de vous parler. Je lui ai dit que vous étiez malade, il prétend qu’il le savait, que c’est justement la raison pour laquelle il vient vous parler. Je lui ai dit que vous dormiez, il prétend qu’il s’en doutait aussi, que c’est justement la raison pour laquelle il vient vous parler. »

L'AUTEUR

William Shakespeare (1564-1616) est l’un des géants de la littérature universelle et du théâtre : auteur dramatique, homme de troupe, acteur, poète. En quelque vingt-trois ans d'activité fiévreuse, Shakespeare, outre ses Sonnets et ses poèmes lyriques ou narratifs, a produit trente-huit pièces de théâtre. Au 19e siècle, on les répartissait commodément en trois périodes : la première, marquée principalement par des comédies, légère et heureuse ; la deuxième, celle des tragédies, période noire et qui correspondrait à un profond désarroi personnel ; la troisième, celle des pièces romanesques, réaffirmant, au terme des conflits et des désastres, l'ordre et la lumière.

Sa force, sa poésie, sa philosophie, son universalisme nous laissent encore comblés et stupéfaits, émerveillés et reconnaissants.