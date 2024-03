"La Louisiane" trois destins de femmes envoyées vers le Nouveau monde pour servir de ventre aux colons. Un roman captivant et une belle écriture

Cécile Rault est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

THÈME

La Louisiane, région du royaume de France, est une terre de colons. Des femmes sont envoyées en nombre depuis Paris pour servir d'épouses aux premiers émigrés de ces terres sauvages, loin du vieux monde. Ces très jeunes femmes n'ont aucun point commun si ce n'est d'avoir été enfermées dans l'enceinte de la Salpêtrière car indésirables dans la société française du XVIIIème siècle. Quatre-vingt-dix noms sont choisis et composent la liste de celles qui devront partir. Parmi elles, une orpheline rongée par la jalousie et la culpabilité, une fille de noble famille rejetée par les siens et une faiseuse d'anges. Elles devront tisser des liens forts entre elles afin d'affronter un monde qu'elles ne connaissent pas et faire preuve de force et de résilience pour s'adapter à leur nouveau pays.

POINTS FORTS

Les descriptions sont très précises. L'univers et le fonctionnement de la Salpêtrière est très bien expliqué ainsi que les enjeux de ces convois de femmes que l'on mène presque comme du bétail sur les routes et dans les cales des bateaux jusqu'à destination. On sent que l'auteure a mis un point d'honneur à utiliser un vocabulaire précis et exact dans chaque partie du livre : les paysages de la France de l'époque et de ses ports tournés vers le commerce triangulaire ; le gréement des navires qui traversent l'océan, leur fonctionnement ; les colonies qui ne sont encore que des terres incultes où les cyclones font des ravages ; les Indiens autochtones et leurs coutumes...

Ce récit d'aventures du point de vue féminin est très intéressant. On comprend que la femme, quelque soit sa position sociale, n'est jamais émancipée. Elle est toujours sous la tutelle d'une institution, d'une famille ou d'un mari. Seul le statut de mère lui donne une certaine légitimité et encore, à condition d'avoir un fils. La force de ces femmes n'en apparaît que plus remarquable.

QUELQUES RÉSERVES

La volonté d'exactitude rend parfois certains échanges un peu artificiels notamment entre l'une des protagonistes principales et un marin dont elle tombe amoureuse. C'est presque le seul personnage masculin du roman faisant preuve d'intérêt et de délicatesse envers une femme, ce qui le rend par contraste avec les autres hommes peu crédible.

ENCORE UN MOT...

J'ai adoré le style de l'auteure qui suggère des sentiments et des scènes presque plus dans les silences que dans ce qui est explicite. Elle sait également utiliser certaines scènes comme symbole du destin de ces trois femmes, notamment le parallèle entre les expériences menées sur les vers à soie dont on dévide les cocons, fil apparemment fragile et ténu mais qui va se révéler solide et ouvrir des perspectives d'avenir inespérées pour ces femmes.

UNE PHRASE

« … elle chuchotait presque en décrivant le fer qui lui enserrait la taille pendant la traversée, les filles grelottant sous leurs simples chemises, la cale glacée d'un navire nommé LaMutine. Elle lui a dit qu'elles étaient à peine nourries, qu'il y avait plusieurs dizaines d'hommes à bord du bateau et que certains ne se souciaient même pas de détacher les chaînes des malheureuses auxquelles ils s'en prenaient ; en mer, les captives mouraient en si grand nombre qu'elle ne pensait pas arriver en vie au Mississippi. Et même après avoir rejoint l'île aux Vaisseaux, ses doutes avaient persisté : dépourvues de vivres, des dizaines de filles avaient succombé, ignorées ou oubliées par les autorités, à quelques lieues du continent. Marie était parmi les survivantes. » p.222

L'AUTEUR

Julia Malye est née à Paris en 1994. Elle écrit son premier roman à 16 ans La fiancée de Tocqueville pour lequel elle reçoit le Prix des Lycéens du salon du livre du Touquet. Auteure de six romans, elle partage sa vie professionnelle entre langue française et anglaise en tant qu'enseignante et traductrice. Ce dernier roman La Louisiane sera porté à l'écran sous forme de série.