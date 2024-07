"La disparue du Père-Lachaise" : un polar plaisant qui a l’originalité de nous plonger avec moult détails dans le Paris de la Belle Epoque

Elles sont deux, Liliane, récemment décédée et Laurence Korb, sous le nom de plume de Claude Izner, à imaginer, dès 2003, les enquêtes de Victor Legris, jeune libraire de la rue des Saint Père. L'aînée, successivement monteuse de cinéma puis bouquiniste et la cadette qui, après des études d’archéologie, devient bouquiniste elle aussi, ont l’envie d’écrire en commun et publient dans la collection Grands Détectives de 10/18, une douzaine de titres autour des enquêtes de Legris. Elles sont également les auteurs de quelques romans et livres pour la jeunesse.

LE LECTEUR

Formé à l'École Régionale d'Acteurs de Cannes, Olivier Chauvel a travaillé au théâtre, entre autres, avec Marion Bierry, Jacques Weber (dans Cyrano de Bergerac) et Bernard Sobel, et au cinéma avec Claude Chabrol (L'Ivresse du pouvoir) ou encore D. Moll. Lecteur régulier de livres audio et de dramatiques Radio, il est également auteur de fictions pour France Inter.