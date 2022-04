"La Contessa" de Benedetta Craveri : une femme qui a marqué son époque

Il y a plusieurs lectures possibles de l’ouvrage.

On peut d’abord admirer l’érudition et le travail de madame Craveri. L’auteur s’est en effet astreinte à une lecture exhaustive de la volumineuse correspondance de la Castiglione, enfin de ce qui a pu en être sauvé, ainsi que de celle des principaux protagonistes de cette histoire, notamment la longue litanie de ceux qui se sont succédé dans le lit de la belle comtesse. Ces lettres apportent un éclairage sur les évènements des années 1855 à 1875 ; elles dépeignent surtout une femme aussi rebelle que dénuée de scrupules.

L’Histoire retient en effet que séduits par la beauté exceptionnelle et le charme de la peu farouche comtesse, Cavour et Victor-Emmanuel II lui ont confié la mission de circonvenir Napoléon III, connu pour sa sensibilité aux grâces féminines, par tous moyens utiles, afin qu’il appuie militairement la lutte des Italiens contre la monarchie austro-hongroise, pour (re)constituer l’unité de ce pays, considéré jusque-là comme une “entité géographique“. A lire madame Craveri, on comprend que le rôle de la Castiglione fut plus limité que ce que l’on croit. De même son intervention auprès des Prussiens en 1870 ne semble pas avoir renversé le cours de la guerre.

Aussi est-ce le portrait d’une femme que ses contemporains appréciaient comme la réincarnation de Vénus qui retient l’attention. Madame Craveri nous la présente comme une femme libre dans ce XIXème siècle corseté de principes victoriens, libre, mais évidemment scandaleuse. Avide, narcissique, dépressive, la contessa semble plus utiliser ses nombreux amants pour combler ses besoins d’argent permanents que par plaisir sensuel. Elle fut tellement fière de sa beauté, de celle de ses mains, de ses pieds, qu’elle a laissé une formidable collection de portraits photographiques s’étendant de 1855 à 1895 qui ont contribué à construire sa légende, comme d’ailleurs sa fin de vie, recluse et misérable, dans un entresol de la rue Cambon.