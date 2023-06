"L'invisible de la rue Vaucouleurs Sarah Halimi" du collectif sous la direction de Guy Bensoussan, Haïm Korsia et Michel Gad Wolkowicz : Un éclairage complet sur un meurtre antisémite doublé d'un déni de justice

Le docteur Sarah Halimi est cette femme juive assassinée à Paris en 2017 par un jeune malien musulman radicalisé, multirécidiviste, reconnu pénalement irresponsable par la justice parce que drogué ("sous l'empire d'une bouffée délirante") alors que son geste, comme il l'a crié lui-même, était nettement motivé pour éliminer "le démon", une Juive... L'assassin n'a pas été jugé et a échappé à un procès. La démarche de la justice est entachée d'irrégularités incompréhensibles... Quant à la police, alertée lorsque l'assassin rouait de coups la victime avant de la défenestrer, elle est restée en bas de l'immeuble sans intervenir... Tout, dans ce crime sans châtiment, génère une incompréhension scandalisée.

Ce livre s'ouvre sur les textes des trois initiateurs de ce projet afin d'en expliquer le but : à la fois rendre hommage à la mémoire de Sarah Halimi, pour que son nom ne tombe pas dans l'oubli et faire comprendre à tous, Juifs et non-Juifs, en quoi cette "affaire" est en réalité un inquiétant "scandale d'Etat". Le chapitre 2 offre un portrait de Sarah, avant l'affaire, sa famille, son travail, son choix religieux. Puis sont proposées les réflexions des philosophes et des intellectuels (citons parmi eux, BH Lévy, A Compagnon, YCh Zarka, B Bensoussan, B Levet, P Manent, K Daoud, A Finkielkraut... que les autres nous pardonnent de ne pas les citer !). Une 4ème partie examine l'affaire sous l'angle de la justice, rappelant la procédure et dénonçant les manques (notamment le refus de la reconstitution des faits...), la confiance en la justice en sort ébranlée.

La 5ème analyse cette "psychopathologie" qu'est la haine antijuive avec les points de vue de plusieurs experts. Enfin, puisque cet assassinat est devenu une "affaire", la 6ème partie démontre qu'il ne s'agit pas d'un drame concernant seulement la communauté juive, mais qu'il concerne bel et bien la démocratie et ses valeurs. Le 7ème chapitre est particulièrement axé sur l'islamisme (Tarek Obrou, théologien, grand imam de Bordeaux, expose longuement, en 15 pages, la position du Coran et les dérives). Enfin, plusieurs intervenants concluent en forme d'interrogation : comment survivre ensemble ? A ces chapitres, sont ajoutés 3 "Eclairages" : sur la Commission d'enquête parlementaire et la loi dite "Sarah Halimi 2021-2022” ; sur l'école face à l'antisémitisme ; sur l'état des lieux et les chiffres des violences antisémites en France entre 2020 et 2023