"L’extrême droite, nouvelle génération. Enquête au coeur de la jeunesse" : la Comédie Humaine de l’extrême-droite

Marylou Magal et Nicolas Massol ont écrit leur livre comme les articles qui font le bonheur des lecteurs, respectivement de L’Express et Libération. Le style est direct, percutant, parfois fiévreux, pour décrire la galaxie des multiples planètes qui s’alignent tout naturellement pour constituer la nouvelle élite de l’extrême droite, auprès des parrains Marine Le Pen et Eric Zemmour.

Remarquablement documentés - les deux journalistes suivent l’extrême droite au quotidien pour leurs journaux - l’ouvrage raconte la lente mais inexorable prise de pouvoir de cette nouvelle génération qui partage les mêmes valeurs et les mêmes références, fréquentent les mêmes lieux et ont fini par créer un fonds de commerce commun. Ils sont aujourd’hui au RN, chez Reconquête ou les Républicains mais leur engagement et les idées qu’ils portent dépassent les partis où ils sont encartés. La frontière se révèle extrêmement poreuse et leur première victoire est déjà d’avoir fait sauter toutes ces digues.

Le véritable tournant se situe donc il y a une petite dizaine d’années, date de la fin de l’épisode souverainiste qui tenait lieu de colonne vertébrale du Front National. Les attentats du Bataclan et l’échec de Marine Le Pen en 2017 marquent le début d’une nouvelle ère : les identitaires, biberonnés à la haine de l’Islam et au rejet de l’immigration, prennent le pouvoir ; leur nouveau logiciel va progressivement irriguer toutes les couches de la fachosphère.

L’extrême droite, nouvelle génération se lit comme un roman, celui de la génération de leurs auteurs. Passionnant de bout en bout, extrêmement bien documenté dans les moindres détails (on se croirait avec leurs protagonistes dans les caves de Saint-Germain des Prés ou dans les différents appartements occupés par Sarah Knafo), l’ouvrage offre un tableau hyper réaliste de la nébuleuse famille de l’extrême droite.