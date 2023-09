"L'éducation sentimentale" de Gustave Flaubert : une adaptation qui se veut électrique mais vaut finalement plus par sa cohérence et la qualité de son interprétation

"L'éducation sentimentale" de Gustave Flaubert est à découvrir au Théâtre de Poche.

L'éducation sentimentale

De Gustave Flaubert

Adaptation : Paul Emond

Durée : 1h20

Mise en scène : Sandrine Molaro et Gilles-Vincent Kaps

Avec Sandrine Molaro et Gilles-Vincent Kaps

Théâtre de Poche

75 boulevard du Montparnasse

75006 PARIS

01 45 44 50 21

http://theatredepoche-montparnasse.com

Du 29 août au 19 novembre, du mardi au samedi à 129h, dimanche à 16h

Notre recommandation : 4/5

THÈME

Le jeune Frédéric Moreau aborde la vie avec des rêves plein la tête, faire ses études de droit à Paris et, plus généralement, être pleinement l’acteur de sa propre vie.

Sur le bateau qui le ramène chez lui, à Nogent, il tombe amoureux de Madame Arnoux, la femme d’un homme d’affaires parisien.

Animé d’un romantisme à toute épreuve, il va tenter de mener sa vie, amoureuse et professionnelle mais de rêves inassouvis en décisions contradictoires, il finira par la subir, dans un monde en plein bouleversement.

POINTS FORTS

Tout le monde n’a pas lu le roman de Faubert, moins connu que Madame Bovary. Il fait de Frédéric Moreau, une sorte d’archétype de l’homme qui se révèle incapable de vivre sa vie, balloté par les événements, incapable d’atteindre ses objectifs.

Le texte est traversé par les bouleversements de la Révolution de 1848 dont les événements sous-jacents illustrent la tentative de prise de pouvoir par le peuple. Comme pour sa vie sentimentale, Frédéric Moreau restera en marge de l’action comme si ces événements n’étaient qu’un spectacle dans lequel il ne sait pas trouver sa place.

L’adaptation qu’en fait Paul Edmond en concentrant le roman en 1h20 est judicieuse et parfaitement fidèle. On ne rate rien de l’évolution de notre héros à travers ses déambulations amoureuses et politiques.

Les deux acteurs, parfaitement justes dans leur interprétation des différents personnages qui compose cette fresque, facilitent notre identification à ce destin d’un homme qui incarne si bien nos espoirs, nos désillusions et nos regrets. Celui d’un homme qui passe à côté de sa vie.

QUELQUES RÉSERVES

Cette adaptation du livre de Flaubert nous promet une version « électrique ». Ne vous y méprenez pas, il ne s’agit ni d’une comédie musicale, ni même d’un spectacle que la musique transcende ou d’un Flaubert en version rock. Les quelques riffs de guitare ou notes d’accordéon n’apportent pas grand-chose au texte, si ce n’est de constituer une bande son au final assez sage. Le spectateur trouvera son bonheur dans le génie du texte et la qualité de l’interprétation. Et c’est très bien comme cela.

ENCORE UN MOT...

L’éducation sentimentale nous questionne sur notre capacité à l’engagement et raisonne parfaitement avec l’actualité. La résignation, qui gagne progressivement Frédéric Moreau, est un danger qui guette notre société, aussi bien dans nos rapports personnels que dans notre action politique.

UNE PHRASE

« Ce fut comme une apparition :

Elle était assise, au milieu du banc, toute seule ; ou du moins il ne distingua personne, dans l’éblouissement que lui envoyèrent ses yeux. En même temps qu’il passait, elle leva la tête ; il fléchit involontairement les épaules ; et, quand il se fut mis plus loin, du même côté, il la regarda.

Cependant, un long châle à bandes violettes était placé derrière son dos, sur le bordage de cuivre. Elle avait dû, bien des fois, au milieu de la mer, durant les soirs humides, en envelopper sa taille, s’en couvrir les pieds, dormir dedans ! Mais, entraîné par les franges, il glissait peu à peu, il allait tomber dans l’eau, Frédéric fit un bond et le rattrapa. Elle lui dit :

— « Je vous remercie, monsieur. »

Leurs yeux se rencontrèrent ».

L'AUTEUR

Gustave Flaubert est né à Rouen en 1821 et mort en 1880.

Il est, comme chacun sait, l’un des plus grands écrivains français du XIXème siècle et se distingue par sa conception du métier d’écrivain, sa modernité et sa poétique romanesque.

Auteur notamment de Madame Bovary, Salammbô ou Bouvard et Pécuchet, il a marqué la littérature par la profondeur de ses analyses psychologiques, son souci du réalisme, son regard lucide sur les comportementsdes individus et de la société et la puissance de son style.