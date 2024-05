"L'échappée" de Jean-François Dupont.

Universitaire spécialiste de cinéma, François, veuf inconsolable et dépressif, est emprisonné à la suite de l’assassinat de son voisin et se voit proposer de quitter sa geôle par la volonté du directeur de l’établissement, fonctionnaire véreux et machiavélique.

Le pacte qui les lie a un prix : permettre au premier de gagner la Suisse pour suivre une procédure d’euthanasie, et au second de récupérer dans une banque le magot d’un malfrat dont il s’est débarrassé sans scrupule.

Constance est une jeune fille dont le passé est marqué par une fuite du domicile familial, le passage en maison de rééducation et l’usage de stupéfiants, illuminé par l’apprentissage du violoncelle, véritable thérapie musicale.

Son parcours oscillant s’interrompt pour faire place à un désir sincère de retisser le lien avec ses parents et son frère qui l’attendent en Suisse.

Commence alors pour les trois protagonistes un cheminement à haut risque dans cette région du Jura soumise aux affres d’une guerre civile.

La rencontre improbable de François et de Constance, dans un espace dévasté et laissé au contrôle de diverses factions armées et sanguinaires, kidnappés par l’une d’entre elles, dirigée par une bande de post-adolescents décérébrés, leur permettra néanmoins de redécouvrir la beauté d’une humanité affectueuse...