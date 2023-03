"L'Age d'or de la Perse, l'épopée des Safavides (1501-1722)" d'Yves Bomati : un ouvrage qui fera date sur une période fondatrice de l'Iran

THÈME

Depuis Cyrus et Darius, l'Iran a compté 446 shahs. L'auteur aborde ici l'histoire des 9 shahs safavides qui ont fondé l'Iran "moderne" (au sens où les historiens entendent ce mot c'est-à-dire ici entre les XVIè et XVIIIè siècles).

Il commence par relater les origines de la dynastie safavide qui remontent au XIIIe siècle et il analyse, avec les nuances qui s'imposent, l'impact de cette "épopée" sur l'Iran actuel. Son étude historique est divisée en plusieurs parties :

- D'abord, les prémices de cette dynastie : la rencontre en 1276 entre Sheikh Zahed Gilani, "Maître parfait" d'un ordre soufi, alors âgé de 60 ans, à l'autorité spirituelle très respectée par ses milliers de disciples, et un jeune homme de 24 ans Safi al-Din, musulman érudit assoiffé de piété. Une rencontre capitale qui donne naissance à une confrérie soufie la Safaviyya (d'où le nom des Safavides). Ainsi résumées les choses paraissent simples ; elles étaient loin de l'être, et l'auteur entre évidemment en détails dans les précisions nécessaires pour comprendre comment la Safaviyya a assuré la difficile émergence d'un pouvoir safavide en en posant les bases spirituelles, administratives, militaires et financières. Tout est en place pour qu’Ismaïl 1er fasse naître l'empire, non sans avoir à surmonter de nombreux obstacles. Surnommé le "Shah aux yeux bleus", couronné en 1501 à l'âge de 14 ans, il pose un acte majeur de l'histoire de l'Iran, pour jadis et pour aujourd'hui encore : la proclamation du chiisme duodécimain comme religion officielle. La théocratie est installée.

- La 2ème partie couvre une période de 63 ans qui voit le long règne de Shah Tahmasp, couronné en 1524, durant lequel s'affirme le pouvoir d'une force guerrière : les Qizilbashs, dont il est beaucoup question. Une période remplie de conflits, de territoires perdus, de guerres et de milliers de morts. La dynastie semble menacée.

- Cependant elle va brillamment survivre en la personne du "plus grand des Safavides", Shah Abbas, couronné en 1587. Les 3ème et 4ème parties lui sont consacrées : son ascension, ses victoires militaires, sa politique et sa diplomatie (envers les Européens et les Indiens), ses choix novateurs, son absolutisme allant parfois jusqu'à la cruauté, sa paradoxale tolérance envers les autres religions (Arméniens chrétiens et Juifs), son goût pour le faste (on lui doit les beautés d'Ispahan) bref, un monarque qui fait entrer l'Iran dans la sphère des grands empires.

- Le déclin cependant est amorcé (1611-1722) : la dernière partie présente les quatre derniers shahs, le cruel Safi 1er, les faibles Abbas II, Séfi II-Soleiman et Sultan Hoseyn. L'auteur se penche également sur les voyageurs étrangers (Vénitiens, Portugais, Anglais et quelques Français) qui rédigent leurs observations et sur les relations diplomatiques de l'Iran, notamment avec Louis XIV, lorsque l'on parlait des "Grands Sophis". Quant aux derniers Safavides, ils ne furent plus que les fantômes d'un passé brillant.

Les Safavides ont construit un empire ambitieux, certes, mais fragile. La capitulation d'Ispahan par les Afghans le 22 octobre 1722 marque la chute de la monarchie safavide. Néanmoins, au-delà du déclin, le bilan reste positif, comme le conclut l'auteur.