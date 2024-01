"J'ai trop d'amis" de David Lescot

Basile : « Tiens.

Moi : C'est quoi ?

Basile : C'est un message pour toi.

Moi : Quoi ?

(Il lit.)

Moi : Oh non ! Mais qu'est-ce que c’est que ça encore ?

Basile : T'es d'accord ou pas ?

Moi : Eh oh, Basile ! C'est ma vie privée ! C'est un message secret je te signale ! Comment tu sais ce qu'il y a dedans ? Tu l'as lu ou quoi ?

Basile : Ben oui. Tout le monde l'a lu. Ça vient du fond de la classe.

Moi : J'hallucine !

Basile : Bon, est-ce que t'es d'accord ou pas ?

Moi : D'accord pour quoi ?

Basile : Ben pour être avec Marguerite. C'est ça qu'il y a écrit sur le message non ? (Il lit :) "Est-ce que tu es d'accord pour être avec Marguerite ?" Tu vois ?

Moi : Mais non enfin ! J'ai pas du tout envie d'être avec Marguerite, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?

Basile : Donc on met quoi ? On met "non" ?

Moi : Non mais de quoi je me mêle, d'abord, Basile ? Pourquoi on doit répondre ensemble à mon message secret ?

Basile : Ben parce que c'est un message secret. Les gens de la classe ont besoin de connaître la réponse.

Moi : Mais y a pas de réponse ! J'ai pas envie de répondre et puis c'est tout !

Basile : Ah ben non, ça c'est pas possible. T'es obligé de répondre. Les gens de la classe...

Moi : Je répondrai au message de Marguerite quand j'aurai décidé moi-même de répondre au message de Marguerite et puis c'est tout.

Basile : Mais c'est pas un message de Marguerite.

Moi : Comment ça c'est pas un message de Marguerite ? C'est un message de qui ?

Basile : Ben c'est un message des gens de la classe.

(Silence.)

Moi : Mais ça veut dire quoi "les gens de la classe" ? C'est une personne, "les gens de la classe ?" Y a bien quelqu'un qui l'a écrit ce message !

Basile : Ben oui.

Moi : Et c'est pas Marguerite ?

Basile : Ben non. Marguerite elle le sait pas. Elle le saura quand t'auras répondu au message. D'ailleurs je te conseille pas de répondre non, parce que ça va être dur pour être si elle se prend un râteau. Les gens de la classe vont se foutre de sa gueule.

Moi : Vous êtes complètement fous dans cette classe ! Ça serait jamais arrivé si j'étais allé en 6eC. Là-bas les gens je les connais, ils feraient jamais ça.

Basile : Les gens de la classe, ils ont pensé que comme vous êtes déjà tous les deux délégués, ça serait pas mal si vous étiez ensemble. Ca serait une belle histoire.

Moi : Pfouuu...

Basile : Bon alors on met quoi ? On met oui ?

Moi : Mets ce que tu veux, Basile. Je m'en fous, voilà.

Basile : Je mets oui, hein. C'est plus correct. Par rapport aux gens de la classe. »