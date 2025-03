Passage en revue

Insécurité en France : le grand surplace

Les propos martiaux de M. Retailleau avaient réjoui tous les secteurs du régalien de France et de Navarre. Enfin ! Un ministre promettant ce qu'exigent de longue date, à corps et à cri, de 7 à 8 Français sur dix. Or depuis lors, sur le terrain, rien n'évolue vraiment. Du Darmanin-sans-Darmanin, des promesses et pas grand-chose derrière.