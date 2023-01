"Inoxydables" de Julie Ménard : exil théâtral

"Inoxydables" de Julie Ménard est à découvrir au Théâtre du Rond-Point.

INOXYDABLES

De Julie Ménard

Mise en scène : Maëlle Poésy

Avec Benjamin Bécasse-Pannier et Mathilde-Edith Mennetrier

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

Sil, bassiste dans un groupe de métal, rencontre Mia lors d’un concert. Ils tombent amoureux et vivent une passion ardente mais insouciante, tissée de leur goût partagé pour la musique, la fête, les alcools forts. Ils adoptent un mainate, oiseau parleur et chanteur et font des projets.

Mais la fureur du monde les contraint à choisir la fuite et l’exil. Alors commencent pour eux de longues marches épuisantes et périlleuses, l’ascension de montagnes caillouteuses, la rencontre de passeurs hors de prix, les forces de police qui les attendent et les ramènent à leur point de départ, les canots qui se dégonflent et les précipitent à la mer. Heureusement, eux, ils savent nager...

POINTS FORTS

On aime l’épure d’un théâtre sans décor et d’une scène en “quadrifrontal“, qui devrait permettre aux spectateurs tout proches de s’immerger dans le récit.

La légèreté de ce qui est aussi une farce, sans didactisme et sans discours, invite à sourire.

QUELQUES RÉSERVES

Ce spectacle hybride – qui mêle deux sujets mais aussi deux modalités narratives (le récit et les dialogues) et scénographiques distinctes (le burlesque et le drame) - est sans doute trop court (55 minutes annoncées) pour contenir sans incohérences tant de choses diverses.

Le mélange “ne prend pas“, le spectateur ne comprend pas le propos, ne s’identifie pas à ce qui se passe, même si l’objectif est évident. Bref, il reste sur la touche, comme exilé de ce qui se passe sur la scène.

Et puisqu’il est question de musique pourquoi ne pas jouer ce jeu-là jusqu’au bout, en faisant réellement chanter la comédienne et jouer le bassiste ?

Il y a enfin quelque chose de gênant dans la juxtaposition de la rencontre amoureuse sur fond de culture jeune et d’une insouciance bien occidentales avec le récit du parcours migratoire qui, pour tant d’humains ne sachant pas nager, est une tragédie.

ENCORE UN MOT...

Le théâtre s’empare – et s’est toujours emparé, du reste - des sujets d’actualité pour, en créant de l’empathie et de l’intimité, construire un monde commun. C’est évidemment une excellente chose, qu’on ne peut que saluer.

Mais ça ne marche pas toujours, les brûlures de l’actualité ne suffisent pas à faire un bon spectacle.

UNE PHRASE

Mia : « Sil, tu as entendu les nouvelles ? Ils se rapprochent. Il faut partir là, on n’a plus le choix. Je connais un type qui connait un type qui peut nous aider à partir. Il faut réunir l’argent. Le plus vite possible. (…) Au début il y a des questions : c’que j’emporte, c’que je laisse ici, ce qu’on peut faire tenir de sa vie dans un sac à dos. Des médicaments, le chargeur de téléphone, de l’eau. »

L'AUTEUR

Autrice, comédienne et metteuse en scène, Julie Ménard a écrit déjà plusieurs pièces : Une blessure trop près du soleil, L’Envol et Jo&Léo, donnée l’été dernier à Avignon.

Inoxydables, a été mis en scène dès 2017 au Théâtre Dijon Bourgogne et a reçu le prix du public au festival Impatience en 2019.

Elle participe en outre à de nombreux projets théâtraux collectifs.