"Indiana Jones et le cadran de la destinée" : Harrison Ford ressort pour la cinquième fois de son armoire, le chapeau et le fouet de l’archéologue. Ce nouveau volet, signé James Mangold, est dans l’ensemble très réussi

Harrison Ford, qui avait contribué à élever Indy au rang de mythe dès sa première apparition en 1981 dans Les Aventuriers de l’Arche perdu, n’a rien perdu (ou presque) de sa superbe à 80 ans passés - même numériquement rajeuni.

Harrison Ford et Indiana Jones : au cinéma, on a rarement vu pareille adéquation entre un comédien et son personnage. La preuve ? Aucun autre acteur que Harrison n’a jamais été sollicité pour endosser la veste, le chapeau, le fouet, la masculinité et la ….sagacité ingénieuse et souriante d’Indy. Voilà donc ce dernier en scène, une dernière fois. A notre grand regret et sans doute aussi à celui de son interprète (mais le temps passe, impitoyablement).

Pour cette ultime volet, il était hors de question de se « tromper » de réalisateur. Conseillés par George Lucas (le créateur d’Indy) et Steven Spielberg (le réalisateur du premier volet de la série), les Studios Disney (producteur de cet opus final) ont fait appel à un cinéaste de grande expérience, James Mangold, nommé deux fois aux Oscars. On retrouve ici ce qui fait la spécificité du cinéaste : son brio, sa sensibilité, son sens du rythme et du spectacle, et son respect pour les comédiens.

Quelle belle idée d’avoir confié le rôle du « méchant Jürgen Voller à Mads Mikkelsen. Interprète hors pair, ce dernier évite toute caricature du néo-nazi. Il parvient même par moments à se faire passer pour un personnage sympathique.

Autre atout : le point d’honneur qu’ont mis les producteurs à ce que le film soit tourné dans les paysages où il se déroule. Être physiquement dans un lieu et faire semblant d’y être n’a évidemment rien à voir.

Et puis, et puis, pour porter le film, il y a la musique de l’incomparable et légendaire John Williams. On pourrait même dire « les » musiques puisqu’il écrit un thème pour chaque personnage.