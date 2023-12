"Histoire intime de la Vᵉ République, tome 3 : Tragédie française" de Franz-Olivier Giesbert

Après Le Sursaut, analyse des « années de Gaulle », du traitement douloureux de l’affaire algérienne au référendum raté de 1969 sur la Régionalisation, en passant par l’élaboration de la Constitution de Mai 1958, l’indépendance énergétique avec le développement du nucléaire civil et d’incontestables succès technologiques et industriels, autant de sujets de fierté qui allaient paradoxalement nous valoir « Mai 1968 », après La Belle Epoque, celle des années Pompidou et Giscard, deux hommes d’Etat éminemment français, cultivés, inventifs, raisonnables sur le plan économique avec des comptes publics à l’équilibre, un peu subversif pour le second si l’on s’en tient à l’institution de l’IVG et à l’abaissement de la majorité à 18 ans, l’auteur aborde ici le dernier tome du parcours dans cette Tragédie Française, avec l’avènement de la gauche au pouvoir, les nationalisations doctrinaires, l’abaissement de l’âge de la retraite fatal à la civilisation du travail, la faillite immédiate de cette politique impliquant deux dévaluations en deux ans et la fin rapide de la récréation, les interférences nées de trois cohabitations, Chirac et Balladur s’invitant successivement à la table de Mitterrand et Jospin à celle de Chirac, l’élection de ce dernier au forceps et sa réélection de maréchal née du sursaut « républicain », ainsi qualifié par une presse sûre d’elle-même qui ne reconnait aucune légitimité au parti de Madame Le Pen, la dissolution stupide de 1997 qui parachèvera - avec l’arnaque des 35 heures - l’œuvre de destruction de l’idée même de travail.

Avec encore et plus tard, une fois la place rendue libre par la réforme de la vieille garde, l’espoir fondé sur l’élection de Sarkozy, un espoir englué dans une crise financière magistralement traitée mais un espoir finalement déçu, le surprenant avènement de Hollande plus empêché d’agir par ses propres frères d’armes, Aubry en tête, que par sa pusillanimité apparente, l’incongruité du sacre de Macron… et, d’une élection sur l’autre, cette idée lancinante que le pays est encore tombé plus bas et qu’il finira bien par ne plus jamais se relever.

Ce long épisode de notre histoire récente passant aussi en revue tous les mouvements de pensée, toutes les postures, tous les opportunismes et toutes les supercheries qui l’inspirent et la nourrissent, avec Rousseau en figure de proue (Jean-Jacques, pas Sandrine !), de l’effondrement de l’Enseignement à celui de la Justice, du traitement du chômage à celui de l’immigration, du mythe écologiste et banalement révolutionnaire à l’abandon de Fessenheim, cette somme de sectarismes, de laxisme, d’aveuglements, voire de cynisme (sur la question islamiste notamment) qui placent les élus d’un jour au milieu d’un ring et encouragent nos contempteurs, de Poutine à Deng Xiaoping, à attendre patiemment l’épilogue, non pas tant la chute de la France que celle de la démocratie.