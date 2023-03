"Histoire du repos" d'Alain Corbin

Cet essai est court et malgré quelques mots "experts", globalement facile à lire. Il vous met en compagnie, outre des auteurs déjà cités, de Virgile, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, Bernard de Clairvaux, Saint François de Salle, Bossuet… de purs esprits ! On ne boudera pas Charles Quint, Ronsard, Montaigne, Diderot, Bussy Rabutin, et plus près de nous, Baudelaire, Francis Ponge ou Alain. La citation de nombreux extraits d'œuvres, souvent écrits en vieux français, donne un charme particulier à leur lecture.

S'il apparaît que la notion de repos a considérablement évolué avec le temps, la valeur ajoutée de la thèse est de nous faire comprendre les étapes de sa perception. Temps d'abord réservé à Dieu et l'exaltation du "repos éternel", c'est au sein de la Bible, dans les Livre des Nombres et le Lévitique, qu'apparaît l'idée de repos. Divin certes, dont les interprétations varient entre juifs et chrétiens, conduisant à placer Sabbat et dimanche dans deux jours différents de la semaine ! Il sera, à partir de la Renaissance, le temps proposé pour découvrir l'essence de l'être. Il faudra près de trois siècles pour que l'idée de l'associer à la notion de fatigue et au temps de récupération s'impose, non comme un besoin évident (à la campagne, la notion de récupération et de repos seront longtemps vécus de façons bien différentes), mais comme une nécessité physiologique dans une société qui s'industrialise, puis comme objet de revendication politique au XXème siècle.

Les derniers chapitres de l’essai, comme sa conclusion, exposent que la notion de repos et sa valeur thérapeutique, reconnue à la fin du XIXème siècle, sont aujourd'hui dévoyées par la notion de loisirs, dont l'image d'épanouissement et la variété des formes s'éloignent d'une de ses évocations mythiques : la sieste dans un pré, berceau de renaissances immuables, de détente et d'oubli du temps de la vie sociale et de ses vicissitudes.

Petite cerise sur le gâteau, pour les passionnés de ces questions, je vous invite à lire la remarquable Histoire de la fatigue de Georges Vigarello, un essai largement cité et très complémentaire à celui-ci.