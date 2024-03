"Hedwig and the Angry Inch" : si tu veux partir loin, tu dois laisser quelque chose derrière toi ...

Au point de vue musical, on peut regretter que la voix d’Hedwig ne se fasse pas suffisamment entendre au milieu d’un accompagnement par un groupe qui joue du rock fort (LOL), mais pas non plus trop. On a du mal à discerner la voix et donc les paroles, qui fort heureusement sont affichées en traduction française au-dessus de l’arrière-scène. Les parties acoustiques du show permettent de palier cet inconvénient.

Si le spectacle est techniquement irréprochable, il n’évite pas les vieux poncifs sur le plagiat (qui avaitt inspiré Brian de Palma dans Phantom of the Paradise en1974), les sacrifices à consentir pour atteindre le succès, le tout avec un personnage principal et un univers visuel qui rappellent beaucoup le Rocky Horror Picture Show (1975), pour ne rien dire de Ziggy Stardust (David Bowie) et ses Spiders from Mars, quand bien même cette comédie musicale aborde des problématiques sensibles et très ancrées dans notre époque (le changement de genre).