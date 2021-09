Grève en ligne : et les utilisateurs de Twitch et de Reddit tentèrent de faire plier les plateformes qu'ils utilisent

Twitch est accusé de ne pas en faire assez pour lutter contre le harcèlement sur sa plateforme.

Anthony Poncier est Docteur en Histoire, membre du collectif Réenchanter Internet et expert en transformation digitale et en stratégies collaboratives. En cette qualité, il accompagne les entreprises dans la conception de leurs stratégies médias sociaux, ainsi que dans la création de leurs réseaux internes.

Atlantico : Ce mercredi, le mouvement #ADayOffTwitch appelait les streamers (diffuseurs de contenus en direct) à faire grève pour protester contre l'inaction de la plateforme face au harcèlement qui sévit sur la plate-forme de streaming Twitch. Ont-ils les moyens de faire plier Twitch ?

Anthony Poncier : Twitch gagne de l'argent grâce aux gros streamers. S'ils se plaignent, ça pose un gros problème. Surtout que ce n'est pas la première fois que le problème du harcèlement est soulevé. Twitch est très lié au monde des gamers où l'inclusion des femmes a toujours été difficile (on pense au scandale Ubisoft), même si c'est en train d'évoluer. Ces gros streamers jouent de leur poids pour faire évoluer les choses. Ils ont d'autant plus d'influence qu'ils sont soutenus par leur communauté.



On est aujourd'hui dans un secteur hyperconcurrentiel : il y a beaucoup de plates-formes qui proposent du live. Si des streamers quittent Twitch pour une plate-forme, ce serait une énorme perte. C'est un autre moyen de pression pour eux.

Twitch sera-t-il contraint de revoir sa modération ?

La dernière fois qu'il y avait eu une action similaire, Twitch s'était engagé à réagir mais le résultat ne s'était pas fait sentir. Comme c'est du direct, la modération est compliquée. Twitch est déjà une des plateformes où les conditions générales d'utilisation (CGU) sont les plus strictes sur ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut montrer.



Sur Clubhouse par exemple, les conversations sont momentanément enregistrées et si quelqu'un signale un propos, Clubhouse réécoute l'échange et peut sanctionner le cas échéant. Sur Twitch qui est une plateforme beaucoup plus grosse, c'est plus compliqué. Depuis qu'Amazon a racheté Twitch, ils essayent de montrer qu'ils agissent mais visiblement ça n'a pas suffi.

À Lire Aussi

L’affaire GameStop est-elle la Révolution française de l’industrie de la finance ?

Au cours de la semaine dernière, les modérateurs de dizaines de subreddits (des forums) ont coordonné un "black-out" pour protester contre la tolérance de Reddit vis-à-vis de la désinformation autour du Covid. Ces utilisateurs aux millions d'abonnés ont notamment rendu leur compte privé. Reddit est-t-il, comme Twitch, contraint par ses utilisateurs ?

Il y avait déjà eu des protestations par le passé au sujet des discours antivax sur la plate-forme. La patron de Reddit avait répondu : "Ici, c'est les Etats-Unis. Free speech : chacun dit ce qu'il veut". Et c'est d'ailleurs ça qui a fait la force de Reddit.



Aujourd'hui, c'est différent. Les utilisateurs se sont certes mobilisés mais ce sont surtout les antivax qui se sont tirés une balle dans le pied en allant s'attaquer à d'autres communautés. Or sur Reddit, c'est clairement dit que si chacun dit ce qu'il veut chez lui, la liberté d'expression s'arrête à la porte de son voisin. Là, les antivax se sont organisés pour aller pourrir d'autres forums. A partir de ce moment, ils sont entrés en infraction avec les CGU de Reddit. Reddit a banni une des plus gros subreddit antivax (r/NoNewNormal) et a mis sur le radar d'autres communautés. Pour autant, je ne suis pas sûr que Reddit aurait réagi si les antivax étaient restés sagement entre eux.



L'avantage pour Reddit, c'est qu'on est pas du tout dans un système d'influence et de communautés qui s'organisent autour d'une personnalité comme sur YouTube ou Instagram. On parle ici de forums qui appartiennent à Reddit et qui peuvent plus facilement être supprimées.