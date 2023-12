"Gotainer ramène sa phrase" de Richard Gotainer : dans l’outrance et la finesse

La récitation, c’est un peu l’épreuve de vérité pour l’écriture d’un morceau, car sans les ornements de l’interprétation chantée, l’exercice peut vite tourner en ridicule les titres les plus convaincants mélodiquement.

Il fallait donc un certain courage à Gotainer pour relever le défi et revisiter son œuvre de cette manière originale. Et il se trouve que celle-ci tient remarquablement bien la route, et nous livre une “petite musique“ un peu différente, sans qu’il soit besoin de regretter que l’auteur de Tout foufou ou du Sampa se mette à chanter ou fredonner des airs qui sont restés dans toutes les oreilles.

Gotainer s’exprime bien sûr avec sa gouaille et sa dégaine qui rappelle le Lucien et autre Ricky Banlieue dessinés par Frank Margerin. Mais il dégage aussi une sincérité et une sensibilité sans artifice. Il est un interprète convaincant et convaincu de ses textes : expressif, Gotainer alterne la bienveillance envers ses Trois papis, avec un comique irrésistible lorsqu’il tente de dresser son Youki (voir l’extrait plus bas). Il chasse avec une obstination désopilante les moustiques qui s’en prennent à son auguste couenne aussi bien qu’il nous émeut, lorsqu’il relate les hauts et les bas d’une liaison dans le medley des quatre saisons de l’amour (extrait des Chants zazous, 1982, son album le plus accompli), ce sans jamais ne serait-ce que chantonner les airs qui l’ont rendu célèbre…

Le madré Gotainer sait s’entourer, et son guitariste est un petit prodige qui sait tout faire avec son instrument, sans être trop intrusif non plus et enfreindre la clause de refus du concert à la base de ce spectacle.

La preuve de sa réussite est que le public, certes conquis d’avance, ne lui tient absolument pas rigueur de tourner le dos à l’interprétation chantée des titres restés dans toutes les mémoires.