Génération ChatGPT : 6 autres outils d’intelligence artificielle qui pourraient changer l’enseignement pour toujours

ChatGPT a constitué un bouleversement technologique.

ChatGPT n’est pas le seul prototype utilisant l’intelligence artificielle à révolutionner le monde de l’enseignement. 6 autres outils compteront à l’avenir :

1) Talk to Books permet de rechercher des livres voulus. Posez-lui une question et il vous renverra plusieurs citations tirées de la bibliothèque de Google, qui compte plus de 10 000 livres. Utilisez cette démo comme un outil de créativité pour explorer des idées et découvrir des livres en obtenant des devis qui répondent à vos demandes. En lui adressant des phrases, vous obtiendrez souvent de meilleurs résultats qu'avec des mots clés. Cela s'explique par le fait que l'IA est formée à partir de conversations humaines.

2) Sheet Plus vous permet de convertir du texte en formules Google Sheets ou Excel et d’effectuer même le codage VBA. Abandonnez la rédaction fastidieuse de formules et laissez l'IA faire le travail pour vous. Transformez votre texte en formules Excel et Google Sheets précises en quelques secondes et gagnez jusqu'à 80 % de votre temps de travail avec les feuilles de calcul.

3)Bearly résume les articles longs pour vous épargner des heures de recherche.

4) Lex vous permet de générer des rédactions de haute qualité avec l'aide d'un assistant IA.

5) Glasp utilise vos notes et vos points forts pour générer des résumés personnalisés.

6) Perplexity vous donne des réponses courtes à toutes les questions, avec des citations incluses pour une recherche plus approfondie.