"Femmes combattantes" de Marie-Laure Buisson : un hommage légitime et bienvenu à 7 héroïnes de notre histoire contemporaine

Le livre "Femmes combattantes" de Marie-Laure Buisson est publié aux éditions Les Presses de la Cité.

FEMMES COMBATTANTES. SEPT HÉROÏNES DE NOTRE HISTOIRE

De Marie-Laure Buisson

Presses de la cité

Parution en Février 2022

350 pages

21 €

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

Le constat est simple : dans les récits guerriers, les héros sont très souvent des hommes. L'histoire est écrite par les vainqueurs, et quand les écrivains sont des hommes, double peine, on parle bien peu des femmes ! Marie-Laure Buisson est partie de ce constat et raconte sept destins héroïques de femmes combattantes, de la Seconde Guerre mondiale à aujourd'hui. Le plus simple est de les citer, selon l'ordre chronologique, qui est aussi celui de cet ouvrage.

Susan Travers, Jeune aristocrate partie en Lybie en 1942, qui sauva le Général Koenig (général des Forces françaises libres) de la bataille de Bir Hakeim en Egypte.

Lily Litviak, as de l'aviation soviétique sur le front de Stalingrad entre 1942 et 1943 ;

Noor Inayat Khan, princesse musulmane engagée dans la Résistance française.

Hannah Szenes, qui s'infiltre à Budapest en 1944 pour tenter de sauver sa famille juive, prisonnière du Ghetto.

Geneviève de Galard, étudiante devenue "convoyeuse de l'air", emprisonnée volontaire dans l'enfer de Diên Biên Phu en Indochine, encore française en 1954.

Jihane Cheikh Ahmed, jeune Kurde engagée dans les combats en Syrie contre l'Etat Islamique, et héroïne de la libération de Raqqa en 2017.

Et enfin Cassiopée, (c'est un pseudonyme), agent de l'armée de l'air infiltrée en 2017 au Mali pour y combattre Daesh aux côtés de la force Barkhane.

Sept destins exceptionnels, avec l'accomplissement d'un idéal et la mort pour horizon.

POINTS FORTS

Un point fort résume tous ceux que nous pourrions décrire : sept combats livrés par des femmes dont le courage force l'admiration. Est-ce plus remarquable que les combats menés, dans les mêmes théâtres d'opération, par des hommes ? Oui en ce sens qu'elles ont dû imposer leur volonté quand rien ne les obligeait à s'engager, et surmonter les stéréotypes de leur époque, peut être moins pour Jihane Cheik Ahmed et Cassiopée, combattantes de nos conflits "modernes".

Les récits sont bien construits, avec une remise en situation de ces jeunes femmes dans le contexte de leurs vies "ordinaires", et un récit enlevé de leurs faits d'armes.

QUELQUES RÉSERVES

Toujours subjectives, ces réserves concernent le style parfois un peu "ronflant" des récits, qui comportent quelques superlatifs ou formules convenues sur les horreurs des combats ou l'ignominie des tyrans.

On peut regretter l'absence des portraits de ces sept femmes au sein de l'édition brochée. Pour contourner cette petite insatisfaction, le site internet de Marie-Laure Buisson vous offrira la réponse.

ENCORE UN MOT...

Lire Femmes Combattantes, sept héroïnes de notre Histoire, serait presque une obligation citoyenne. Oui, Marie-Laure Buisson, par ailleurs avocate et Colonel de la réserve citoyenne de l'Armée de l'Air Française, a eu raison de saisir sa plume pour décrire ces sept parcours de femmes, si peu mises àl'honneur dans les récits historiques des grands conflits qui secouent la planète depuis un siècle. Cet essai offre l'occasion d'un parallèle intéressant, dans son esprit, avec le roman de Philippe Hayat, La Loi du désordre, qui évoque l'épopée de Jeanne (prénom prédestiné…), infirmière sur le front de la Marne au début de la première guerre mondiale. Il y en aurait beaucoup d'autres à citer, ne manquez pas, dans vos commentaires, d'inviter les lecteurs à les découvrir !

Femmes combattantes a remporté, le 14 décembre 2022, le Prix littéraire de l'Armée de terre - Erwan Bergot.

UNE PHRASE

Geneviève de Galard, camp retranché de Diên Biên Phu, Indochine, mars à mai 1954

"Rapidement, Geneviève demande au Docteur Grauwin sielle peut rendre visite aux blessés réfugiés dans les abris disséminés aux quatre coins du camp.[…] Allumant une cigarette de tabac brun odorant, il regarde Geneviève, silencieux, les yeux mi-clos, et finit par lui donner l'autorisation de se rendre chez Langlais, au siège du groupement aéroporté 2. Ravie la jeune femme se hâte de couvrir sa tête et se prépare à sortir. Elle s'arrête en bas de l'échelle, attend le prochain tir d'obus. Elle sait qu'un créneau de trente secondes lui permettra de se précipiter vers l'autre poste, avant l'obus suivant. Dès que l'explosion retentit, Geneviève s'élance. Le compte à rebours a commencé."30, 29, 28,27…". Elle court jusqu'à l'abri en tenant son casque à deux mains jusqu'au GAP 2, juste à temps avant un nouveau tir." (P. 230).

L'AUTEUR

Marie-Laure Buisson, ancienne avocate, a été déléguée générale adjointe de la Fondation Véolia environnement, dédiée à l'aide humanitaire et à la protection de la biodiversité. Elle rejoint l'Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN), qui la confirme dans son intérêt pour les questions de défense. Colonel de la réserve citoyenne de l'Armée de l'Air, elle est aussi Légionnaire d'Honneur et marraine du 4ème régiment étranger, un titre qui n'a été accordé qu’une seule fois dans l’histoire de la Légion, en 1943, à Leïla Hagondokoff, Comtesse du Luart, marraine du 1er Régiment Etranger de Cavalerie. Depuis 2018, elle se consacre à sa Fondation (la Fondation Marie-Laure BUISSON) en faveur des blessés de guerre et des peuples opprimés. Femmes combattantes est, fin 2022, son seul ouvrage publié.