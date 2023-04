"Faux" de Krihna D.K et Raj Nidimoru : faux vrais, Vrais faux, Faux faux… mais pas de Vrais vrais

"Faux" de Krihna D.K et Raj Nidimoru est à voir sur Prime Video.

Faux

De Krihna D.K et Raj Nidimoru

Série indienne

Prime Video 1 saison (8x60’)

10 Février 2023

Avec Shahid Kapoor- Bhuvan Arora-Vijay Sethupathi- Raashi Khanna-Kay Kay Menon-Amol Palekar

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

Comédie policière indienne, virevoltante, à l’humour noir qui nous entraine dans les rues de Bombay et dans le sillage de deux amis inséparables depuis leur plus tendre enfance. Abandonnés de tous, loqueteux et livrés à eux-mêmes dans les rues de cette ville oppressante et moite, ils vont finalement être adoptés par le grand-père de l’un d’eux, lequel, artiste utopiste possède une imprimerie indépendante au service de la révolution et à laquelle il va les rattacher. Mais la faillite de celle-ci va permettre à nos deux amis de conjuguer leurs talents : Sunny, artiste exceptionnel car faussaire de génie va créer avec Firoz, remarquable organisateur et son alter ego, un faux billet indétectable et… la montagne d’ennuis qui va avec.

Entre la mafia (Mansoor Dalaal) voulant impérativement récupérer à son compte le talent de Sunny et le policier des forces spéciales (Michael) qui veut mettre fin au trafic de la contrefaçon, c’est un ballet permanent du jeu du chat et de la souris (qui est le chat, qui est la souris ?) auquel le spectateur est convié.

Le génie du Faux est ici le principal acteur qui va plonger la série dans cette atmosphère poisseuse et pesante à l’image de la ville et qui ne va aller que crescendo jusqu’à l’embrasement.

POINTS FORTS

Un jeu d’acteurs hors pair ; Sunny, au charme incandescent doublé d’une extrême finesse, va s'opposer à Michael doté d’une pugnacité pleine de malices. Le jeu des autres acteurs dont en particulier Bhuvan Arora (Firoz) Kay Kay Menon (le gangster fou) et Raashii Khanna (l’inspectrice futée) les accompagne sans jamais dépareiller.

La mise en scène maîtrisée, l’élégance des plans, la photographie, tout ceci concourt à rendre cette traque jubilatoire et haletante du début à la fin.

QUELQUES RÉSERVES

Quel dommage que le traitement du 8ème épisode casse l’ambiance dans laquelle on « baignait » jusque-là !

Une remarque concernant l’épisode consacré aux problèmes familiaux de Michael : trop long.

Cependant … à quand la saison 2 ?

ENCORE UN MOT...

Faux est avant tout l’histoire attendrissante de Sunny envers son grand-père (Madhav Nanu) qui l’a sorti du ruisseau ; souhaitant plus que tout l’aider en sauvant son imprimerie endettée, l’artiste va se lancer dans une aventure, plus grande que lui, en donnant naissance à un billet de banque « parfait », grandi, développé et multiplié par Firoz, son « frère », jusqu’à…

L’ambiance dansFaux nous renvoie à celles que l’on a pu trouver dans d’autres séries : ambiance déjantée, quasi similaire de La bonne terre (chroniquée le 26 avril 2022) où l’on retrouve cette amitié indéfectible et de longue date entre deux jeunes de milieu très modeste, qui leur fait traverser les hauts et les bas de situations improbables dans le seul but de s’en sortir ; ambiance de Breaking bad, avec le « toujours plus » qui accompagne une 1ère réussite nécessaire pour survivre ; et enfin l’ambiance des 2 premières saisons de laCasa de Papel, avec ses astuces, sa créativité et son côté « mariole » jouissif !

L'AUTEUR

Krihna D.K et Raj Nidimoru réalisateurs des séries (The Family Man -2019-) et (Stree -2018- ) disponibles sur PRIME-VIDEO