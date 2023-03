"Face à la mort, le témoignage inédit d'un gendarme" de Rémy Nollet

Le Général d'Armée Christian Rodriguez, qui dirige la Gendarmerie Nationale, résume bien dans son avant-propos la valeur ajoutée de ce récit : "Mêlant témoignage personnel et réflexions plus générales, ce livre nécessaire restitue donc l'intensité de leur expérience pour la transmettre au plus grand nombre. Avec talent, le Colonel Nollet parvient à décrire ces moments d'intimité absolue que nous avons tous connus dans notre carrière."

Si le sujet n'est pas particulièrement drôle, l'écriture est simple, sans langue de bois et utile. Cet essai, qui évoque des histoires qui se terminent mal et sont traitées dans les médias de façon souvent très superficielle, laisse percevoir, par analogie, le dévouement, l'intelligence, la rigueur et l'opiniâtreté qui permettent à beaucoup d'autres de se terminer "mieux", ou bien, des affaires dont on parle peu, résolues au prix d'un engagement dont on n'a pas réellement conscience !

Selon les mots de Rémy Nollet, résoudre les questions posées par la mort d'une victime, c'est d'abord lui témoigner le plus grand respect, c'est aussi aider les proches et la société à les vivre avec dignité. Un véritable acte de foi.

Notez enfin que les droits d'auteur de cet ouvrage sont reversés à l'association créée en mémoire de l'adjudant-chef Sébastien Thomas, dit Sebio, mort en montagne en 2013. Sebio Solidarité Secours en Montagne "soutient les familles des gendarmes de montagne en cas de coups durs, accueille des orphelins de la gendarmerie en séjour de neige ou des blessés en service pour participer à la reconstruction par le sport."