Exposition "Mode et Sport, d'un podium à l'autre" : un bel échauffement avant les Jeux olympiques

L'exposition "Mode et Sport, d'un podium à l'autre" est à voir au Musée des Arts décoratifs à Paris.

Exposition "Mode et Sport, d'un podium à l'autre"

Musée des arts décoratifs

107 Rue de Rivoli,

Jusqu’ au 7 avril 2024. Tous les jours de 11h à 18h sauf le lundi

Notre recommandation : 4/5

THÈME

Alors que Paris accueille les Jeux Olympiques dans moins d’un an, l'exposition propose d’explorer les liens entre le sport et la mode à travers une rétrospective de l’antiquité à nos jours. Le parcours débute devant une imposante statue grecque qui trône au milieu de vases anciens sur lesquels sont représentés les jeux d’Athènes. Il se finit par la majestueuse Goddess of Victory habillée par Nike et Koché. Une statue féminine et ailée, vêtue d’une robe de 7 mètres de longueur coréalisée par les marques à l’occasion de la coupe de monde du football féminin en 2019.

L'exposition s'articule à travers onze thèmes : Le sport avant le sport ; En selle ou en garde ; Sport, effort, confort ? ; Les premiers vêtements de sport ; À l’eau ! De la baignade à la nage ; Aux origines du Sportswear ; Glisser, de la glace aux trottoirs ; Le sportswear comme nouvelle norme ; Couleurs et logos : Prêts, feu… Mode ! ; Du style dans les tribunes.

POINTS FORTS

La diversité des pièces exposées et la temporalité très explicite du parcours permettent aux spectateurs de déambuler d’années en pratiques sportives, et de découvrir au fil des salles comment la recherche de la performance et du confort a influencé non seulement la haute couture mais aussi le prêt-à-porter.

L’exposition appuie également sur la dimension libératrice de cette recherche du confort. Notamment, dans le vestiaire féminin qui était essentiellement destiné à plaire.

La scénographie de l’espace central est impressionnante et esthétique.

Le travail de restauration des pièces est particulièrement bien réussi. Les vêtements de sport ont été usés, portés et malmenés. Ils ont pourtant fière allure derrière leur vitrine.

QUELQUES RÉSERVES

L’exposition mériterait de se pencher un peu plus sur les matières et leur technologie. La recherche de la performance sportive a stimulé la science, la chimie et le développement de nouveaux textiles. On retrouve ces technologies dans nombre de pièces de mode présentées dans l’exposition. Ces nouveautés ont boosté l'inventivité de certains créateurs en plus des performances sportives, on peut penser à Chanel qui s’est fait connaître par son Jersey.

ENCORE UN MOT...

L’exposition est très riche et couvre presque tous les aspects de ce lien très particulier qui existe entre la mode et le sport. Plus de 450 pièces ont été réunies pour cette exposition pré-Jeux Olympiques. C’est une mine d’informations.

UNE PHRASE

“Travailler avec Puma {...} m'a donné une occasion unique et stimulante de réunir mon expertise en matière de mode et le type d'éléments techniques nécessaires à un bon vêtement de performance”- Christelle Kocher, directrice artistique et fondatrice de la maison Koché.