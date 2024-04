Exposition "Brancusi, l'art ne fait que commencer" : le chemin de grâce d’une vie de sculpture, de la figuration à l’épure

L'exposition "Brancusi, l'art ne fait que commencer" est à retrouver au Centre Pompidou à Paris.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

Brancusi, l'art ne fait que commencer

INFOS & RÉSERVATION

Centre Pompidou – Galerie 1 Niveau 6

75004 PARIS

01 44 78 12 33

https://billetterie.centrepompidou.fr/

27 Mars - 1er Juillet 2024. Tous les jours de 11:00 à 21:00 sauf le mardi ; nocturne le jeudi jusqu’à 23:00

Notre recommandation : 5/5

THÈME

Avec cette exposition, le centre Pompidou nous offre la statuaire de Constantin Brancusi en majesté.Plus de 120 sculptures voisinent avec des photographies, des films et des dessins de ce sculpteur qui a révolutionné son art au début du XXe siècle, période de renouvellement créatif particulièrement intense dont Paris était l’épicentre.

Formé à l’académisme en Roumanie, son pays natal, Brancusi arrivé en France à 28 ans ne quittera plus Paris et ne cessera de bousculer les codes, en premier lieu celui qui consistait traditionnellement à créer des sculptures par le modelage de la terre avant de les mouler en plâtre ou de les fondre en bronze. Il est le premier à privilégier la taille directe dans la matière, pierre ou bois. Il est le premier aussi à attacher une importance majeure au polissage. Il remet 100 fois, 1000 fois, l’ouvrage sur le métier, retravaillant pendant des années certains de ses thèmes de prédilection.

Ces techniques sont mises au service d’une quête inlassable de toucher l’essence des êtres, humains et animaux ; au travers de la fragmentation des corps, des jeux de lumière, l’épure des lignes atteint un minimalisme qui exprime et pénètre bien davantage qu’une représentation réaliste.

POINTS FORTS

La force d’un style : s’il est inspiré par la sculpture antique ou africaine et océanique qui suscite une attention et un respect nouveaux dans les milieux artistiques en cette période, Brancusi affirme un style totalement nouveau dans la représentation des corps vivants. Son obsession pour la sobriété, l’épure, la force du trait, le jeu des ombres et des lumières, donne une œuvre unique empreinte d’une extrême pureté, dans laquelle jouent délicatesse, puissance, sensibilité, vibration, justesse.

Le magnétisme des œuvres de Brancusi tient à la combinaison subtile entre leur beauté plastique, leur apparente simplicité et leur puissance d’évocation.

Si son travail peut sembler emprunter certaines formes à l’abstraction, en réalité il n’en est rien. Brancusi cherche par la forme à représenter des êtres de chair et d’os, au prix d’un travail acharné pour capturer l’essentiel. Et s’il puise dans d’autres sources que la représentation « à la ressemblance », ce sont celles de l’artisanat de son enfance, par le travail du bois.

La modernité :le masculin et leféminin se conjuguent, voire se confondent jusqu’au scandale,dans une ambiguïté volontaire qui casse là aussi les codes et réinvente la symbolique des corps. L’envol de l’oiseau, symbole de la quête spirituelle de l’artiste, donne lieu à des variations multiples empreintes d’une envoûtante poésie.

Le polissage des bronzes et des pierres, qui intègre le spectateur dans l'œuvre par incorporation de son reflet, préfigure un courant qui deviendra prédominant dans la création contemporaine : le spectateur fait partie intégrante de l'œuvre et lui donne une nouvelle subjectivité.

A noter aussi, la place primordiale des socles travaillés comme des éléments à part entière de l’oeuvre, qui participe de la même démarche et donne une importance croissante à l’environnement des œuvres pourdonner à celles-ci leur plein essor.

Le processus créatif du maître. L’exposition permet de comprendre ou tout au moins d’approcher les étapes de création, dans une présentation très vivante mêlant sculptures à différents stades de développement, photographies et films représentant l’artiste dans son atelier.

Elle propose également une évocation réussie de l’atmosphèreet de l’époque dans laquelle Brancusi a créé et vécu : témoignages de son amitié avec de nombreux artistes d’avant-garde et de leur rôle dans la diffusion de son travail, discographie, reconstitution à l’identique d’une partie de l’atelier du sculpteur.

Enfin, une présentation intelligente des pièces qui permet de tourner autour et d’en découvrir ainsi, les composantes, les reliefs, toutes les finesses.

QUELQUES RÉSERVES

Absolument aucune, une leçon de travail, de finesse et de génie pour capturer l’essentiel. Une manière de remercier l’artiste pour la poésie, la magie de ce qu’il nous offre.

ENCORE UN MOT...

Comme vous le savez peut-être, le Centre Pompidou fermera fin 2024 pour 5 ans de travaux. Prenez le temps de déambuler dans les collections permanentes qui sont une mine de la création moderne, de regarder de plus près l’architecture du bâtiment, ...et de vous laisser porter par la magnifique vue sur Paris. Selon les heures, le spectacle change mais fascine toujours.

UNE ILLUSTRATION

Danaïde 1913 Bronze patiné noir (et doré à la feuille), pierre (calcaire) Legs Constantin Brancusi, 1957

UNE PHRASE

« Ne cherchez pas de formules obscures ou de mystère. C’est de la joie pure que je vous donne. » Constantin Brancusi

L'AUTEUR

1876 : Constantin Brancusi naît à Hobita, village de Roumanie ; son père est propriétaire terrien.

1904 : il arrive à Paris où il a obtenu une Bourse pour les Beaux-Arts après son passage réussi aux Beaux-Arts de Bucarest.

1906 : il commence à exposer.

1907 : Il passe quelques mois dans l’atelier de Rodin qui l’a remarqué.

1908 : il crée sa première œuvre en taille directe.

1913 : ses œuvres commencent à être exposées à New-York et vendues àune clientèle américaine.

1920 : scandale de sa sculpture Princesse X refusée au Salon des Indépendants.

A partir de 1926 : plusieurs séjours aux Etats-Unis.

1927 : Procès contre les Etats-Unis, en référence au statut d’une de ses œuvres bloquée à l’importation.

1952 : Obtention de la nationalité française.

1957 : décès de l’artiste et legs de son atelier à l’État français.