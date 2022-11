Et l'endroit le plus vulnérable d'Internet est...

Un pirate informatique en Chine.

Ophélie Coelho est une chercheuse indépendante, spécialiste en géopolitique du numérique. Elle est membre du Conseil scientifique de l’Institut Rousseau. Ses travaux abordent les enjeux relatifs à la géopolitique des infrastructures et des technologies numériques. À ce titre, elle étudie également les phénomènes de dépendances techniques et industrielles, leurs conséquences sur la formation du droit du numérique et leurs externalités négatives sur l’environnement.

Atlantico : Wired a récemment publié un article sur « l'endroit le plus vulnérable de l'Internet », en Egypte. Qu’en est-il exactement ?

Ophélie Coelho : Wired s’appuie sur un rapport européen qui identifie deux points importants, qui sont des goulots. Ce sont des endroits ou beaucoup de câbles passent. Ce sont le détroit de Gibraltar et le canal de Suez, ou 16 câbles passent. Le canal de Suez est un lieu de passage historique. Dire que c’est l’endroit le plus vulnérable de l’internet est un peu sensationnaliste. Couper les câbles aux larges de l’Egypte, comme cela a eu lieu, n’a pas coupé tout internet mais seulement certains services et réduit le débit. L’erreur serait de laisser penser que cette zone est la plus importante pour les Européens, ce qui n’est pas du tout le cas, et qu’il faudrait mener des actions pour protéger ces zones. Il est vrai que c’est un espace critique pour certains services, pas tous puisque certains câbles importants pour l’Europe sont dans l’Atlantique.

Là où cela est très intéressant, c’est que cela donne un pouvoir important à l’Egypte, puisque s’il elle souhaite couper ces câbles, elle le peut. C’est pour eux une arme de négociation. De la même manière que le câble construit par Google Telecom Italia et Omantel en Israël va être une arme de négociation pour Israël et pourrait offrir une alternative aux câbles égyptiens. Beaucoup de pays ont cette force de négociation là. La France et le Royaume Uni sont des portes d’entrée en Europe. Chaque pays a pour pouvoir les routes qui passent par chez lui.

Qu’arriverait-il concrètement si l’Egypte coupait les câbles ?

Ce qui est certain c’est que cela ne couperait pas internet. Ce serait l’Asie et la Chine qui seraient les plus embêtés. Tout ce qui est hébergé en Asie pourrait être relativement touché. Comme toujours avec le câble, il n’y pas de réponse absolu. Ce qui est coupé, c’est uniquement ce qui passe par ce câble. Sauf que comme il y a d’autres routes jusqu’en Europe, d’autres services continueront de fonctionner. Mais dans les 16 câbles qui passent par l’Egypte, tous ne sont pas du même niveau. Certains sont très importants, d’autres minimes. Il faudrait parler en termes de câbles majeurs vulnérables pour bien comprendre les enjeux.

Y-a-t-il d’autres endroits particulièrement vulnérables ?

Certains endroits sont plus sensibles que d’autres. La mer Baltique en est un car il y a assez peu de câbles qui circulent vers certains pays. De la même manière, certains pays d’Afrique sont reliés à un ou deux câbles, ce qui rend ces derniers critiques. En France, nos câbles critiques sont surtout dans l’Atlantique.