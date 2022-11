"Espagne 82 - La coupe d'un monde nouveau" : un bel écrin de nostalgie pour les amateurs du ballon rond

THÈME

"Qui n'a pas vu Séville, n'a pas vu de merveille". Pourtant, 40 ans après, la simple évocation de la capitale andalouse suffit encore à hérisser le poil de n'importe quel supporter averti des Bleus. Dans la nuit sévillane du 8 juillet 1982, se joue le souvenir (sportif) le plus amer de l'histoire de l'Equipe de France de Football durant un mondial. La demi-finale face à la RFA (Ex Allemagne de l'Ouest) tourne au vinaigre lorsque les Français, comptant pourtant deux buts d'avance, se font rejoindre puis battre aux tirs au but alors que la première finale internationale de leur histoire leur tendait les bras.

Heureusement, "Mondial 82" ne se cantonne pas à cet évènement malheureux et fait la part belle à l'Espagne et à un football en plein développement tant sur le plan sportif que médiatique et économique. De la désignation de l'Espagne en tant que pays hôte en 1966 à la victoire finale de la Squadra Azzurra, les auteurs nous font (re)vivre des épisodes bien plus réjouissants tels que le record de buts hongrois, la merveilleuse équipe du Brésil de Zico et Socrates et, surtout, le début de l'histoire d'amour entre Diego Maradona et la Coupe du Monde qu'il marquera de son empreinte 4 ans plus tard au Mexique.

POINTS FORTS

L'organisation générale du livre nous permet de bien comprendre le cheminement des idées et de l'écriture des auteurs. Le lecteur ressent bien que ces derniers se sont mis à sa place pour le faire voyager dans une autre époque, possiblement inconnue. Les chapitres, assez courts, donnent la possibilité de bien assimiler le grand nombre d'informations.

La contextualisation très précise d'un point de vue géopolitique, évoquant notamment la possibilité d'une rencontre Angleterre-Argentine en pleine guerre des Malouines, footballistique et plus largement sportive et bien entendu culturelle dans une Espagne post-franquiste en pleine Movida. Cette mise en situation de près de 60 pages permet au lecteur de se plonger et de comprendre la situation internationale et espagnole au moment de débuter ce mondial d'une nouvelle ère.

L'histoire des à-côtés, quasi inédits à l'époque et devenus indispensables aujourd'hui, est passionnante. Que ce soit au niveau de la communication, des médias, de l'ouverture au monde, des éliminatoires ou encore du nombre de stades, l'évolution est fulgurante. C'est la première Coupe du Monde telle qu'on la connaît aujourd'hui que ce soit d'un point de vue footballistique qu'économique, même s'il s'agissait encore des prémices.

Les rencontres sont racontées sur un rythme dynamique, effréné et plein de suspens qui donne au lecteur de vivre ces matchs pour la première fois. Même sur certains matchs assez peu enthousiasmants sur le papier, les auteurs nous réservent toujours une anecdote ou un fait qui donnent l'envie de continuer la lecture. On aimerait que les résumés de matchs actuels prennent cette forme courte et dynamique.

Un dernier mot pour l'hommage rendu, en fin de livre, aux acteurs de ce Mondial, disparus durant les quarante années qui nous séparent (déjà) du mythique Mundial 1982.

QUELQUES RÉSERVES

Une partie du flot d'informations et d'explications très (trop?) poussées : organisation des éliminatoires, principes du tirage au sort, géographie espagnole... Le lecteur est impatient d'entrer dans le vif du sujet !

ENCORE UN MOT...

Quel plaisir de replonger dans la chaleur espagnole de ce début d'été 1982. Un pays où le football est religion, des souvenirs douloureux mais des écrits emplis de passion et d'émotion font d'"Espagne 82" un véritable écrin de nostalgie pour tout amateur de ballon rond.

L'AUTEUR

Bruno Colombari et Richard Coudrais, avant tout passionnés de ballon rond, sont respectivement créateurs des sites "Chroniques bleues", qui couvre l'actualité de l'Equipe de France de Football et "Le Footichiste", traitant du football dans la culture populaire. Bruno Colombari est également l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés au football dont le "Dico des Bleus" publié chez Marabout en 2018 puis "Unmaillot, une légende" chez Solar en 2020. Cette année, ils publient, ensemble, "Espagne 82 - La Coupe d'un monde nouveau" toujours aux Editions Solar.

ET AUSSI

Ajoutons un mot pour l'excellent "Héros Oubliés de la Coupe du Monde" publié par la rédaction de SO FOOT en 2018 qui retrace les destins heureux et malheureux de ces joueurs, équipes ou arbitres absents, maudits ou oubliés du Mondial. Vous pourrez y retrouver, notamment, l'histoire de Magico Gonzalez, attaquant de l'équipe du Salvador, aussi évoqué dans "Espagne 82", que le regretté Diego Maradona avait qualifié de meilleur joueur du monde.

Ces deux ouvrages peuvent permettre de vivre la Coupe du Monde 2022, qui se déroulera dans une atmosphère pesante, sous un angle différent, en se remémorant les souvenirs marquants du mondial pour les uns ou en les découvrant pour les autres.

Une Phrase

"Le magnifique Brésil, si génial, si sublime, est éliminé de la Coupe du Monde qui lui était promise. Sócrates, Zico et les autres rejoignent la Hongrie de Puskás et les Pays-Bas de Cruyff dans la galerie des équipes qui ont remporté moins de titres que de superlatifs, qui ont tout perdu après avoir démontré qu'elles pouvaient tout gagner".