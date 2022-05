"Équation Chinoise" de Jean-Luc Buchalet : Une vision historique dont Xi Jinping est le fils spirituel. Un roman passionnant pour comprendre la Chine contemporaine.

THÈME

Avec cette nouvelle parution, Jean -Luc Buchalet lève le voile, pour le plus grand plaisir de ses fidèles lecteurs, sur une autre facette de ses talents d’auteur, en publiant son premier roman.

Reconnu par ses pairs comme l’un des meilleurs connaisseurs de la culture asiatique et chinoise, il enrichit ainsi la palette d’expertise de ses publications centrées sur l‘économie et la Géopolitique, constitutives d’une œuvre déjà remarquablement riche et dense.

Cette fiction qui met en scène, par son imagination pétillante, ses personnages sur son terrain favori, rejoint à l’évidence et sous bien des aspects, l’actualité du contexte angoissant des tensions internationales et de l’ ordre mondial en reconfiguration.

Au fil des pages, l’auteur nous entraîne dans les conflits qui ont marqué l’histoire contemporaine, en suivant l’épopée vietnamienne d’un militaire des forces spéciales françaises, en mission près des Hmong sur les hauts plateaux de la chaîne annamite, en vue d’une reconquête coloniale française jusqu’à la chute de Diên biên Phu.

Mais en filigrane, se dessinait déjà l’influence prégnante de la Chine. Le passé éclaire toujours le présent et « l’équation chinoise » accélérait sa marche dans l’ Histoire : «...la Chine a façonné la région à son image et poursuit avec ses nouvelles routes de la soie. Xi Jinping, le nouvel empereur vise le leadership mondial en se substituant aux Etats unis et en défiant l’ordre mondial et l’ universalisme de manière répressive…».

Ainsi vont se succéder tout au long de cette saga historico-philosophique, des personnages attachants, inoubliables dans leurs aventures, dont l’auteur dépeint par touches très fines et sensibles les états d’âme, aux côtés d’autres moins fréquentables cyniques ou pervers.

POINTS FORTS

Dans ce ciselé sociologique, transparaît sa connaissance intime de ce pays, sa proximité affective en lien avec Xiuli Shen son épouse, artiste peintre de haute renommée, et sa belle famille qui vit à Shanghai : toutes les strates de cette société imbriquée et complexe, « du simple mingong, aux militaires, en passant par les responsables du PCC, aux chefs d’entreprises, médecins, étudiants, minorités religieuses et médias ». Cet éclairage est porté par les rebondissements de l’intrigue qui, telle les meilleures séries télévisuelles du genre, tient en éveil le lecteur à travers son scénario, de pages en pages jusqu’à la dernière pour un dénouement pour le moins inattendu.

Capter ainsi « l’âme chinoise » dans son histoire, à travers les histoires du narratif de ce roman, était un véritable défi. Jean- luc Buchalet a su remarquablement le relever en permettant à tout un chacun de conjuguer le plaisir irremplaçable que procure l’imaginaire dans la lecture avec un regard original sur le devenir de la Chine et celui de la planète sur laquelle, plus que jamais « l’empire du milieu » pèse et continuera de peser.

QUELQUES RÉSERVES

Les insertions de réflexion, politique ou stratégique, qui émaillent par ailleurs lumineusement le roman, peuvent parfois ralentir le déroulé de l’intrigue qui tient en haleine le lecteur.

ENCORE UN MOT...

La pandémie du Covid 19 marque un point de rupture entre la Chine et l’Occident, tout en soulignant l’unité biologique du monde. C’est aussi une forme de la mutation planétaire accélérée par la digitalisation de l’économie. Pour survivre, une dictature se doit de maintenir sa tyrannie et sa population, comme le suggère l’intrigue et les personnages de ce roman passionnant, de trouver dans ses racines des raisons d’espérer.

On ne peut pas comprendre la Chine contemporaine, qui mêle arrogance et intransigeance, sans cette vision historique dont Xi Jinping est le fils spirituel. Dans ce sens, l’hypothèse d’une Chine non communiste est une absurdité. Une équation à plusieurs inconnues !!!

UNE PHRASE

“ En Chine , se déplacer en scooter demandait plus d’accoutrement que pour monter à cheval ! Sur sa bicyclette et malgré le masque filtrant qui couvrait son visage, Éric était noyé par la fumée que dégageaient les milliers de pots d’ échappement et les usines environnantes. Il imagina un instant avec effroi le moment où le niveau de vie des chinois rejoindrait celui des Américains. Bienvenue au gaz carbonique, cyclones, sécheresse, feux de forêts, inondations et montée du niveau de la mer…mais pourquoi les Chinois qui se sont longtemps serrés la ceinture n’auraient pas le droit de profiter comme les Américains de leur mode de vie, énergivore et consomnivore ? ” (p.77)

L'AUTEUR

Jean-Luc Buchalet est économiste, ingénieur agronome, expert financier, enseignant à la SORBONNE et à l’ IAE de Paris, lauréat (co-auteur) du Prix Turgot en 2013 avec La Chine, une bombe à retardement chez Eyrolles et auteur d’une dizaine d’ouvrages d’économie et de finance.