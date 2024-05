"Entre Guerres" de François Lecointre : un morceau de bravoure littéraire sur la guerre moderne

Dans une vocation militaire, précoce ou acquise sur le tas, le dialogue est incessant entre le corps et l’esprit, la colère et la mesure, l’intelligence et l’intuition, l’exigence et la fraternité, le doute et la confiance, la solitude et la solidarité, la conscience et l’âme. Avec la question lancinante que se pose le jeune élève-officier, à chaque réveil, voire dans ses rêves, jusqu’à son dernier jour de service sous l’uniforme : « vais-je être, sous le regard de mes soldats, à la hauteur de ce que je dois ? ». Ce bon et beau livre y répond, en grande partie, à la première personne du singulier. Avec un panache intelligent, éclairé et fraternel qui mérite qu’on le suive.