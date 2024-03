"Enfin je vole ! Eugène Bullard, pilote dans l'armée française" de Ronald Wimberly et Brahm Revel : incroyable et vrai, quand la BD est vecteur de mémoire

"Enfin je vole ! Eugène Bullard, pilote dans l'armée française" est à découvrir aux éditions Marabulles.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

ENFIN JE VOLE ! EUGÈNE BULLARD, PILOTE DANS L'ARMÉE FRANÇAISE

De Ronald Wimberly, scénario et Brahm Revel, illustrations Traduit de l'américain par Laure Picard-Phillipon

Ed. Marabulles

Avril 2023

330 p. N&Bistre

30 €

Notre recommandation : 4/5

THÈME

Enfin je vole ! est un roman graphique qui raconte la première partie de la vie d'un jeune Afro-Américain, Eugène Bullard, devenu, pendant la première guerre mondiale, pilote de chasse dans la toute nouvelle armée de l'air française.

Cette destinée très singulière, et absolument authentique, est évoquée au travers de la rencontre également authentique entre Eugène, devenu, la cinquantaine passée, liftier à l'Empire State Building, et le journaliste Dave Garroway.

Ce roman graphique couvre la période de sa vie allant de sa jeunesse à la fin de la guerre, fin qui est loin de marquer la fin de ses combats à lui. Ce sera peut-être l'objet d'une suite !

POINTS FORTS

Cette grosse bande dessinée présente un dessin simple, qui valorise les expressions des personnages et leurs sentiments : volonté, peur, colères, joies, angoisses. Hormis la couverture, point de couleurs, mais un camaïeu de noir et de bistre pour évoquer les années sombres du début du siècle.

Le récit de la vie d'Eugène Bullard est construit en double regard, celui de sa rencontre avec un journaliste de télévision, celui de la description de sa jeunesse.

Vivant au début du siècle avec ses frères et sœurs dans le sud des Etats Unis, il subit avec son père les humiliations des "suprématistes blancs", et se voit avec lui menacé de pendaison. A huit ans, il décide de fuir cette ambiance anxiogène et parcourt les Etats Unis en compagnie d’une troupe de gitans. Il y apprend que la France est un pays de liberté ou Noirs et Blancs vivent à égalité de droits. Il décide de partir, passager clandestin d'un cargo qui le dépose en Angleterre. Il y vivra au sein d'une troupe de cirque, deviendra Jockey, boxeur (il remportera de nombreux combats), membre d'une troupe de music hall... Puis il arrivera en France, pour un combat à Paris.

Il s'y trouvera quand la guerre sera déclarée, s'engagera dans la Légion Etrangère, sera envoyé sur le front : la Somme, Verdun.... A la suite d'une blessure, il se retrouvera candidat élève pilote, puis pilote de chasse au sein d'une nouvelle escadrille. Il s'y illustrera, avec son petit singe comme copilote, et remportera notamment par deux victoires.

La violence de la guerre, la tension et le stress des soldats sont particulièrement bien rendus par le dessin de Brahm Revel.

QUELQUES RÉSERVES

Voici une réserve qui n'en est pas une. Le titre, Enfin je vole !, peut laisser penser que la BD est consacrée, comme l'évoque très bien la belle couverture, aux aventures du pilote de chasse Eugène Bullard. En réalité, cette partie de sa vie ne compte que pour un petit quart de l'histoire. Chaque parie est cependant d'un intérêt égal : la première moitié est consacrée à sa jeunesse d'errance tandis que le troisième quart est dédié à sa vie de fantassin sur le front où il accomplit des actes "héroïques" qui lui valurent citations et médailles militaires.

ENCORE UN MOT...

La première qualité de ce roman graphique est de nous faire découvrir la vie assez extraordinaire de cet homme qui fut l'un des premiers, si ce n'est le premier, pilote noir afro- américain de la chasse française, héros et survivant de la guerre.

Le média "BD" est donc un excellent vecteur de mémoire, servi par un rigoureux travail scénaristique et de restituions de ce que furent le caractère et les circonstances marquantes de la première partie de la vie du héros.

Francophone et francophile, il fut entre les deux guerres, musicien et promoteur du Jazz. A nouveau engagé volontaire dans l'armée française au début de la deuxième guerre mondiale, il y sera informateur du fait de sa pratique de l'allemand, puis combattant. En 1940, une blessure le conduira à retourner aux Etats Unis où l’attend une autre vie, marquée à nouveau par la ségrégation contre laquelle il restera un militant actif.

Malgré quelques films (comme Fly boys en 2006), décorations posthumes et deux livres, la vie d'Eugen Bullard est peu connue en France.

Ce roman graphique rend justice à cet homme exceptionnel. A mettre entre toutes les mains !

UNE ILLUSTRATION

L'AUTEUR

Ronald Wimberly, est un auteur de bande dessinée, maquettiste et réalisateur américain. Il est le fondateur de la revue artistique LAAB. Il a publié plusieurs romans graphiques, de même que des projets plus courts pour The New Yorker et The Nib.

Brahm Revel est un illustrateur - nommé pour le prix Reuben - et un écrivain américain. Il est l'auteur notamment de la série de bandes dessinées Guerillas, et a également œuvré pour Marvel, Boom ! et IDW. Il vit et travaille à Barcelone, en Espagne.