"Enfance" de Nathalie Sarraute

Nathalie Sarraute plonge dans ses souvenirs d’enfance. Pendant plus de dix ans, elle oscille entre son père et sa mère, à Moscou, Ivanovo, Saint-Petersbourg, la Suisse et Paris. Elle est tiraillée entre sa mère, française, souvent d’une grande froideur et son père, russe, qui l’aime sans le dire.