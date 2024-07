"En bas dans la vallée" de Paolo Cognetti : un roman magistral

Magistral.

Voilà un roman d’une musicalité sémantique diverse, alliant la légèreté d’une écriture sobre et percutante, la pesanteur d’une atmosphère froide et sombre, la lumière de l’amour de Luigi pour son épouse et pour l’enfant à naître, le scintillement éphémère de l’affection du même Luigi pour Alberto, et finalement la lourdeur d’une histoire familiale entachée par les non-dits et les souffrances d’une communication stérile.

Le paysage est un élément marquant du texte, les éclatantes couleurs du sommet de la montagne, l’ombre sclérosante du fond de la vallée, le cours imprévisible de la rivière dans son lit, autant d’images symbolisant pour les deux frères la difficulté « génétique » à s’élever et à quitter l’endroit où le destin les a faits naître.

Les animaux, en l’occurrence les chiens, donnent également à ce roman sa dimension naturelle sauvage et dangereuse, reléguant les hommes à leurs conflits d’intérêt habituels !